El govern espanyol admet que el tancament dels centres educatius podria allargar-se més enllà de l'estat d'alarma

Ja fa més d'una setmana que es va decretar el tancament dels centres educatius a Catalunya i encara en queden oficialment tres més fins a l'11 d'abril, quan acabi l'estat d'alarma. Però mestres, famílies i administració donen per fet que el tancament s'allargarà. El gran dubte és fins quan i també com repercutirà això en el calendari escolar: si els alumnes perden més d'un mes lectiu, hauran de fer classe al juliol? Enmig de la confusió de les famílies, aquest dimarts ha afegit llenya al foc el conseller d'Educació de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio, que ha dit en una entrevista a Onda Cero que hi havia "la possibilitat" que el curs es donés per acabat aquest mateix març, en lloc de fer-ho al juny.

En este momento @ComunidadMadrid solo contempla el escenario de reanudar las clases presenciales a partir del 11 de abril en cuanto cese el estado de alarma y sea posible. En ningún caso se baraja la posibilidad de cerrar el curso en marzo. — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) March 24, 2020

El mateix Ossorio ho ha desmentit després a Twitter, com també ho ha fet el ministeri d'Educació, que ha deixat clar que no es planteja en absolut concloure el curs escolar al març. "Ningú diu que el curs estigui acabat", puntualitzen a l'ARA fonts del ministeri. Fins ara totes les comunitats han intentat fer arribar activitats online als alumnes per evitar que el tancament suposi un sotrac en el seu aprenentatge.

Ara bé, que el curs no acabi immediatament no vol dir que restablir la normalitat sigui qüestió de dies. De fet, les mateixes fonts del ministeri d'Educació subratllen que la reincorporació a les classes difícilment serà un cop s'aixequi l'estat d'alarma –l'11 d'abril–, i posen d'exemple el cas de la Xina, en què l'activitat també s'ha anat recuperant de manera gradual. De fet, la mateixa portaveu del govern espanyol, la ministra María Jesús Montero, ha dit durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que la comunitat educativa haurà de prendre la decisió de què fer amb el curs escolar "sent conscients que la prolongació del confinament és necessària per ser capaços de vèncer el virus però sabent que posteriorment caldran mesures progressives de sortida de la població". Des del ministeri d'Educació insisteixen que actuaran sempre en funció del que acordi el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que té competències sobre aquest tema durant l'estat d'alarma.

De tot plegat se'n parlarà en una reunió aquest dimarts entre el ministeri i els consellers d'educació de les comunitats autònomes per abordar les conseqüències del tancament de les escoles a causa de la pandèmia. Sobre la taula també hi ha les dates de la selectivitat. Fa una setmana els ministeris d'Educació i Formació Professional i d'Universitats van anunciar "l'ajornament de la prova d'accés a la universitat", però sense concretar les noves dates. A Catalunya les PAU s'havien de celebrar entre el 9 i l'11 de juny.

El ministeri que dirigeix Isabel Celaá proposarà que la prova d'accés a la universitat s'ajorni aproximadament un mes i se celebri al juliol. Veuen poc viable que els primers exàmens siguin passat l'estiu, ja que s'ha de tenir en compte que s'han de fer després els exàmens de recuperació, que en el calendari habitual són al setembre. També la Comunitat de Madrid ha assenyalat que l'única proposta que havien fet és que la selectivitat passi a celebrar-se del 22 de juny al 3 de juliol i que les proves extraordinàries siguin a partir del 3 de setembre.

A Catalunya, fonts del departament d'Educació han dit que presentaran una proposta conjunta amb el departament d'Empresa i Coneixement –del qual depèn la secretaria d'Universitats– "basada en l'equitat i en no perjudicar en cap cas els alumnes que des del 12 de març no han pogut pel motiu que sigui fer treballs online".