El ministeri de Sanitat demana ara incloure els morts fora dels hospitals

El ministeri de Sanitat acaba de fer una modificació al BOE que canvia força la metodologia de recollida de dades sobre la pandèmia que fan les comunitats autònomes i que han d'enviar periòdicament al ministeri. Un canvi que arriba després de la polèmica entre Estat i Generalitat per la manera de comptar els morts per coronavirus.

El BOE del 15 de març, que regulava com s'havien d'enviar les dades, no especificava gran cosa. Es limitava a dir que s'havia d'enviar el nombre total de casos confirmats (sense detallar com es confirmaven), el de casos hospitalitzats, el de casos ingressats en llits de crítics, els donats d'alta, els difunts, el nombre de casos en les últimes 24 hores i el de proves diagnòstiques (PCR) fetes.

Però al BOE publicat avui hi ha canvis que fan molt més detallada aquesta recollida de dades. S'hi concreta que, en el cas de casos confirmats, s'ha de dir si s'han confirmat per PCR o pel test d'anticossos, a més de si són casos simptomàtics o asimptomàtics. Per tant, només inclou aquells casos que s'hagin fet la prova però en cap cas els sospitosos. Com a novetat, també s'especifica que com a víctimes de coronavirus s'han de comptabilitzar tots els morts, independentment del lloc on s'hagi produït el decés, i que a les altes també s'hi ha d'incloure els que han estat donats d'alta a casa seva. Curiosament, una de les novetats del nou sistema que va començar a utilitzar la Generalitat dimecres passat era que s'incorporaven les defuncions en residències i als domicilis particulars. Una de les altres novetats que incorpora el ministeri de Sanitat a l'hora de recollir les dades és que s'especifiqui –l'anterior BOE no ho recollia– el nombre de sanitaris afectats pel coronavirus.

Informació més detallada dels equips sanitaris

D'altra banda, tots els hospitals, tant públics com privats, hauran d'informar, cada dia entre la una i les dues del migdia, del nombre de llits, els ocupats pel casos de covid-19 i per persones que no estan afectades pel virus, el nombre d'ingressos de les últimes 24 hores, el nombre d'altes del dia anterior i les altres previstes per a les 24 hores següents. A partir d'aquest divendres s'haurà d'especificar quines unitats crítiques tenen respiradors i quines no en tenen. S'haurà d'informar també de l'ús de mascaretes quirúrgiques i de protecció, tests PCR, bastonets de cotó, ulleres de protecció, guants, bates i solucions hidroalcohòliques. Caldrà detallar també els equips de ventilació mecànica invasiva, el nombre d'ambulàncies medicalitzades i de no medicalitzades. Les comunitats autònomes també hauran d'informar sobre els professionals que han obtingut el títol en estats que no són membres de la Unió Europea, i el nombre d'especialistes en medicina forense, farmàcia, psicologia, biologia, etc., i si són estudiants o cursen l'últim any de formació. També s'haurà de fer amb els metges i infermers jubilats que s'han tornat a incorporar a la professió amb l'arribada de la pandèmia.