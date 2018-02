La mortalitat pel trànsit creix un 7,4%

El 2017 va tornar a créixer la xifra de víctimes mortals per accident de trànsit a Catalunya: es va passar dels 231 morts del 2016 a un total de 248, un increment d’un 7,4%, encara que els ferits greus van baixar un 5,3%. D’aquesta manera es trenca per segon cop la tendència al descens de la mortalitat de l’última dècada, que ja havia tingut un repunt el 2015. De fet, segons l’històric de l’Idescat, des del 2005 es reduïa cada any -excepte el 2015- el nombre de morts, que el 2004 havia arribat als 571.

Un dels factors que van fer créixer la mobilitat l’any passat i que hauria desembocat també en un increment de víctimes va ser la meteorologia. Segons els analistes del Servei Català de Trànsit, va ser un any de bon temps i poca pluja i la mobilitat va créixer en general, però sobretot la de les motos i les bicicletes. Les distraccions al volant, els excessos de velocitat -especialment entre les motos- i altres infraccions es van mantenir com a causes principals dels accidents mortals.

De mitjana, cada dia i mig del 2017 una persona va perdre la vida a les vies catalanes (tant urbanes com interurbanes). De les 248 persones mortes el 2017, el 29% van ser motoristes. Pel que fa als ciclistes, van representar el 5% de les víctimes mortals. “La meteorologia influeix en la mobilitat de les motos i bicicletes, però no tant en la dels cotxes”, destaca el coordinador de seguretat viària i mobilitat del Servei Català de Trànsit (SCT), Òscar Llatge, que apunta que això justifica que els motoristes morts l’any passat se situessin al nivell del 2010, mentre que el total de víctimes mortals s’ha reduït un 27% en el mateix període de set anys.

Llatge detalla que els accidents de moto, igual que els de bicicleta, acostumen a deixar més morts i menys ferits greus, cosa que explica l’augment de les víctimes mortals i la disminució dels ferits de gravetat, que el 2017 van ser 1.742 (gairebé un centenar menys que el 2016).

El coordinador del SCT subratlla que el bon temps meteorològic fa que més conductors agafin la moto no només per a les sortides del cap de setmana, sinó també per als desplaçaments a la feina. A part del clima, també s’atribueix a la recuperació econòmica l’increment de la mobilitat, que l’any passat va pujar un 3% els dies feiners i un 4% els festius.

Fora de les vies urbanes

L’augment dels motoristes morts es va percebre a les carreteres fora de les zones urbanes, ja que el 2017 van arribar a les 45 víctimes (el 2016 van ser 35). En el cas de les bicicletes, l’any passat van perdre la vida onze ciclistes a les vies interurbanes, set més que els quatre del 2016. Fora de les zones urbanes, a les carreteres, on el 2016 hi van morir 168 persones, també s’ha detectat un altre col·lectiu amb més víctimes: els conductors de furgoneta morts, que van passar dels quatre del 2016 als tretze del 2017.

Pel que fa a la franja d’edat amb més sinistralitat mortal a les carreteres va ser la que va dels 35 als 44 anys. Llatge explica que es tracta de la franja que concentra més gent que treballa. En canvi, es va reduir la mortalitat tant en la franja de la tercera edat com en la dels joves.

A les vies urbanes l’any passat hi van morir 80 persones: 29 vianants, 26 motoristes i dos ciclistes. Els tres col·lectius van representar dos terços de les víctimes als carrers dels municipis catalans.