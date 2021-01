Moren 431 persones de covid a Catalunya en una setmana, un 59% més

Una seixantena de persones moren cada dia a Catalunya a causa del coronavirus. Mentre la corba de contagis s’enfila “de manera sostinguda” i els hospitals s’omplen gradualment de malalts, les funeràries estan reportant desenes de víctimes atribuïbles a complicacions de la infecció. L’última setmana han sigut 431. De fet, entre el 5 i l’11 de gener s’observa un pic de mortalitat (vegeu gràfic). S’han produït un 59% més de morts que la setmana anterior, quan se’n van notificar 271.

Les defuncions són la conseqüència més crua de l’epidèmia però també l’indicador que més triga a manifestar-se, en la majoria dels casos entre dues i quatre setmanes després del contagi. A Catalunya el degoteig de víctimes només es va aturar a l’estiu per l’efecte del confinament total i s’ha mantingut a diferents velocitats des del setembre. Les últimes setmanes, coincidint amb l’eclosió de la tercera onada, s’ha accelerat i en tan sols un mes 1.170 persones han perdut la vida, 17.867 des del febrer passat.

Atesa l’elevada transmissió del virus a tot el país, gairebé un terç de les noves morts (122) corresponen a persones que viuen en residències de gent gran i que es contagien en brots com el de la Fundació Pere Màrtir Colomés de Solsona. Aquest centre acumula 16 defuncions des de finals de desembre. Els més grans de 70 anys continuen sent el col·lectiu més vulnerable per la seva edat i per les patologies prèvies que arrosseguen. Si a més viuen en geriàtrics, el risc és encara més gran: solen tenir la mobilitat reduïda, patir demència i problemes cardiovasculars.

“La gent gran fa quadres més greus davant les infeccions i amb el covid no és diferent. Com més anys té, menys probabilitats tenim de recuperar-lo”, explica el coordinador de vigilància intensiva de l’Hospital Clínic, Pedro Castro. Ahir els hospitals catalans van superar els 500 ingressats a les unitats de cures intensives (UCI), concretament n’hi havia 509. Castro recorda que durant la primera onada tres de cada deu positius que ingressaven morien. Ara la xifra de mortalitat oscil·la entre el 15% i el 20% dels casos. “No són xifres gens menyspreables”, diu.

Esperances en la vacuna

Per als més vulnerables al virus, la vacuna és l’esperança. Castro assenyala que evitarà que les persones que s’exposen al virus desenvolupin la malaltia i això ha de reduir tant l’entrada de casos greus als hospitals com la xifra de defuncions, sobretot entre els més grans de 60 anys. “La vacuna minimitzarà l’impacte assistencial del virus. Això ja passa amb la grip: no evitem que tothom es posi malalt, però n’ingressen molts menys”, recorda.

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, també confia que l’efecte de la vacuna en la letalitat es comenci a notar d’aquí dues setmanes. A hores d’ara s’han posat 768.950 dosis de Pfizer i Moderna a Espanya, un 67% del milió de dosis rebudes. D’aquestes, un total de 120.956 s’han administrat a Catalunya, 15.876 en un sol dia.

I mentre la campanya de vacunació va agafant ritme, l’epidèmia està en fase d’expansió. Aquest divendres el ministeri de Sanitat va notificar 40.197 positius, 235 defuncions a Espanya i 575 casos nous cada 100.000 habitants. Amb aquesta última dada, la més alta de la pandèmia, l’Estat supera el pic de contagis de la segona onada, assolit el 9 de novembre amb 529 casos cada 100.000 habitants. Segons Simón, això es deu a l’esforç diagnòstic d’ara, que “no té res a veure” amb el de la primera onada.

“Cal fixar-nos en Europa”

Els últims 14 dies s’estan detectant 573 casos cada 100.000 habitants a Catalunya. La taxa de contagi (R) se situa en l’1,35 -cent casos causen 135 contagis- i s’estan notificant més de 24.000 infeccions a la setmana. Segons un informe de Salut a partir de la informació recollida pels gestors covid, el 70% dels contagis entre els mesos d’octubre i desembre es van produir dins de llars, el 58% entre convivents i l’11% per visites d’amics i familiars.

Per frenar el creixement de la corba que, si bé no s’ha accelerat, tampoc no s’ha aturat, el Govern va prorrogar dijous el confinament municipal i el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. Una decisió criticada per alguns experts per considerar-los insuficients. “Sembla que estem esperant que la cosa es posi molt lletja per plantejar escenaris més restrictius i si hi ha una lliçó que ja hauríem d’haver après és que és preferible actuar i no esperar una pujada dràstica”, alerta l’analista de dades de salut pública Joe Brew, que qualifica de “molt greus” les setmanes que vindran. “Serà difícil encarar la baixada”, adverteix.

Brew destaca que, a diferència de la segona onada, l’escalada s’està vivint en paral·lel a la d’altres països europeus. “Seria terrible repetir l’error d’obviar el perill des d’Itàlia i no fixar-nos ara en Portugal o Irlanda, que ja viuen una acceleració”, assegura Brew, que critica que els governs actuïn tard una altra vegada. “Així, només podem esperar el mateix resultat”, lamenta l’analista.

Les residències faran cribatges a totes les visites

Salut farà un test ràpid d’antígens (TAR) a tots els ciutadans que visitin persones que viuen en centres residencials. Si el resultat del cribatge és positiu no s’autoritzarà la visita i es derivarà el familiar al seu centre d’atenció primària. Aquesta és una de les novetats del pla per intensificar les mesures per frenar el creixement de contagis del covid-19 en aquesta fase d’alta transmissió comunitària. El departament també ha posat en marxa un cribatge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents de totes les residències de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat amb l’objectiu de poder prendre mesures adients per frenar l’entrada del virus.

Paral·lelament, es manté el cribatge als professionals que treballen en una residència de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat, amb una periodicitat setmanal independentment del risc de rebrot. En el cas de trobar un cas positiu en algun treballador, s’ampliarà el cribatge amb PCR a totes les persones residents.