Suspenen de funcions dues mosses d’esquadra que van riure’s d'una menor violada i la van qüestionar

"Si t'haguessin violat vindries histèrica, estirant-te els cabells i molt més afectada". Aquesta va ser una de les frases que una agent dels Mossos d'Esquadra va dir a la Joana –nom fictici– quan va anar a denunciar una violació a una comissaria del Maresme. Un cas que va explicar l'ARA l'octubre del 2019 i que ha acabat tenint conseqüències per a les dues policies que van atendre la noia, que llavors era menor. Segons ha pogut saber aquest diari, finalment, després que la divisió d'afers interns analitzés la queixa que la Joana va fer als Mossos pel tracte rebut, les dues agents van ser amonestades amb una suspensió temporal de funcions. Des del cos policial no s'ha especificat la durada de la sanció però sí que s'admet que no van actuar bé i, per tant, es va sancionar les dues agents.

"La teva narració dels fets no és creïble. ¿On tens els blaus que mostren que has sigut forçada?" "Per què penges certes fotos a Instagram?" "Si vas borratxa passen aquestes coses". "Si ets capaç de perrear has de ser capaç de defensar-te". "Si jo fos la teva mare..." "Moltes noies venen a fer denúncies falses, tu sembles una d'aquestes". Són algunes de les frases que les agents de la comissaria van dir a la noia quan va anar a denunciar acompanyada de dues amigues, encara sense explicar el que havia passat a la seva família. La Joana va ser agredida sexualment per dos nois en una discoteca de Blanes el juny del 2019 i dos dies després va anar a denunciar-ho. La conversa amb les dues policies va durar poc més de 15 minuts i després del tracte rebut la noia va tenir dubtes de tirar endavant el procés, ja que va sortir-ne "pitjor" anímicament, "impactada i trista" pel que havia passat.

El fet que la seva mare percebés aquella mateixa tarda que passava alguna cosa i pogués descobrir-ho a través de les amigues, va permetre que finalment es presentés la denúncia contra els dos agressors. Posteriorment, al setembre, es va presentar una queixa al cos policial autonòmic per la manera com les dues agents van tractar la menor. "No es van creure res del que vaig dir, no paraven de qüestionar-me i riure-se'n", lamentava la Joana després de presentar la queixa.