Els motoristes, implicats gairebé en la meitat dels accidents mortals i greus

Els últims tres anys, del 2015 al 2017, en el 43% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres catalanes hi ha la implicació, com a mínim, d'una moto o un ciclomotor. En canvi, els motoristes representen el 5% dels vehicles que circulen per les carreteres. Aquesta concentració dels accidents en els vehicles motoritzats de dues rodes fa que es plantegin noves mesures per reduir la sinistralitat. Una de les que estudia el Servei Català de Trànsit (SCT) és separar la circulació entre les motos i la resta de vehicles. La prova pilot es podria fer a l'autopista del Vallès (C-58), on ja hi ha el carril bus-VAO que permetria facilitar aquesta segregació.

Les dades dels accidents apareixen en l'últim estudi EuroRAP del RACC, que ha analitzat més de 6.300 quilòmetres de carreteres (que representen el 53% de la xarxa viària catalana i el 91% de la mobilitat a Catalunya). L'informe exposa que des del 2013 el nombre d'accidents –siguin de la gravetat que siguin– en què hi ha involucrats una moto o un ciclomotor ha pujat un 45%. "Estem plantejant que les motos i els cotxes evitin la interrelació", ha dit el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del SCT, Òscar Llatje, que ha afegit que també es proposa una senyalització específica per a motoristes, com ja es fa a altres països europeus.

Sobre la idea que les motos circulin per un carril i la resta de vehicles pels altres, Llatje ha avançat que una de les opcions seria aprofitar el bus-VAO de la C-58 –que ja està habilitat per als vehicles motoritzats de dues rodes, entre d'altres– per aplicar-ho. Malgrat tot, ha reconegut que hi hauria dificultats tècniques, perquè el carril de circulació per a les motos no seria voluntari sinó obligatori; per tant, s'hauria de garantir la connexió amb els diversos punts d'origen i destí que puguin tenir els motoristes. També s'ha plantejat fer la prova pilot a la B-23, ja que Llatje ha explicat que es vol provar la circulació separada per entrar i sortir de Barcelona, entre altres ciutats.

L'entorn metropolità de Barcelona és on es concentren més accidents greus de motoristes, segons l'informe EuroRAP. El mateix estudi apunta que el tram amb més risc d'accident mortal o greu a Catalunya, per tercer any seguit, és la carretera BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat, més coneguda com l'Arrabassada. L'alta sinistralitat es deu, precisament, a la implicació de motos, que representen el 73% dels accidents en aquest tram. El director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Xavier Flores, ha subratllat que el primer trimestre de l'any vinent es faran actuacions de millora a l'Arrabassada, "com ja s'han fet anteriorment".

Nou model d'autopistes

L'últim informe EuroRAP calcula que el risc de patir un accident a les carreteres convencionals, amb un únic carril per sentit, és quatre vegades superior que a les autovies o a les autopistes (que estan desdoblades). En aquest sentit, Flores ha assegurat que el nou model de les autopistes amb la vinyeta –un cop quedin alliberades dels peatges– pot contribuir a reduir l'accidentalitat: "Pot tenir efecte en els conductors que ara no les utilitzen per evitar els peatges". L'estudi també recull que Catalunya compta amb gairebé 2.200 quilòmetres de carreteres amb risc alt o molt alt d'accident greu o mortal; la demarcació de Lleida és la que en suma més.

Inclosa l'Arrabassada, els 10 trams de la xarxa viària catalana que tenen més risc d'accidentalitat són, precisament, de carreteres convencionals. Pel que fa al tram on es produeixen més sinistres per quilòmetre és, per segon any seguit, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès, segons l'informe EuroRAP. En aquest rànquing dels accidents per quilòmetre, en els 10 primers trams els motoristes també hi tenen un pes elevat: en el 75% dels sinistres hi ha la implicació, com a mínim, d'una moto o un ciclomotor i més de la meitat de les víctimes mortals han sigut motoristes.

En perill l'objectiu del 2020

L'estudi assenyala que els últims tres anys, del 2015 al 2017, s'ha registrat un estancament de les víctimes mortals a les carreteres catalanes, "un fet que posa en perill que s'assoleixi l'objectiu de la Unió Europea per al 2020 de reduir les víctimes en un 50% respecte a l'any 2010". De moment, en el període 2010-2017, les víctimes han disminuït un 29%. El president del RACC, Josep Mateu, ha valorat que les polítiques que havien ajudat a reduir la mortalitat, com el carnet per punts, "han perdut eficàcia". Mateu també ha atribuït l'augment de la sinistralitat a les distraccions amb el mòbil i al fet que el parc d'automòbils de Catalunya és més vell.