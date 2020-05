Barcelona començarà a multar les motos aparcades a les voreres amb 100 euros quan passi a la fase 1 de desconfinament

L'Ajuntament de Barcelona treballa perquè desapareguin les motos de les voreres per no interrompre els trajectes a peu i començarà a multar-les, amb sancions de 100 euros, quan comenci la fase 1 del desconfinament a la ciutat. Ho han explicat en roda de premsa les regidores de Mobilitat, Rosa Alarcón, i d'Urbanisme, Janet Sanz, que han anunciat que aquesta mesura es mantindrà un cop passi la crisi. Estudien, a més, implementar zones verdes amb aparcaments de pagament per a les motocicletes a les calçades, tot i que aquest estudi està encara en fase inicial.

La retirada de les motos, a les quals es demana en una primera fase informativa ja encetada amb avisos que estacionin a la calçada o en aparcaments subterranis, suposa una recuperació de 43.000 metres quadrats de voreres segons els càlculs del consistori, que actua en 24 àmbits diferents. Sumats als 44 carrers que han sigut totalment o parcialment transformats en carrers de vianants, Barcelona haurà guanyat 150.000 metres quadrats per caminar.

La normativa que impedeix aparcar en voreres de menys de 3 metres (a partir d'aquesta amplada es pot amb uns requisits específics) és de l'any 1999, però l'Ajuntament s'ha decidit ara a fer-la complir. Un cop es treguin les que ocupen llocs fora de la normativa, hi haurà al voltant de 177.000 places a la ciutat per a un parc mòbil de 263.000 motos censades, segons fonts municipals. Les places són el resultat de la suma de les 72.000 dibuixades a la calçada i les 105.000 que caben a les voreres amples, però les mateixes fonts apunten que caldrà restar-ne algunes, ja que s'han detectat algunes congestions que faran que es prohibeixi aparcar també en alguns llocs on ara està permès. Hi hauria, per tant, més de 90.000 motos que haurien d'aparcar en aparcaments privats en cas que totes circulin alhora.

Més carrils bici

D'altra banda, les regidores han explicat també les últimes mesures per ampliar els carrils bici i guanyar per als vianants part de les calçades per garantir les distàncies de seguretat entre ells durant els passejos que es duguin a terme durant la desescalada del confinament. "L'objectiu és posar el vianant al centre per garantir la seguretat i una mobilitat justa, democràtica i saludable", ha dit Janet Sanz, que ha estimat en 150.000 metres quadrats els que "es recuperen" per al vianant.

Pel que fa a les accions per fomentar la mobilitat a peu, avui ja s'ha fet efectiu el tancament al trànsit a la Diagonal de la banda mar entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia i el lateral muntanya entre el passeig de Gràcia i el carrer Marina. Els cotxes no podran girar des d'aquests trams amb els laterals tallats. La resta de trams es mantindran oberts per facilitar el desplaçament dels autobusos. A la Gran Via, els vianants guanyaran el lateral mar entre la plaça Espanya i Tetuan, amb algunes excepcions, i el lateral nord estarà reservat a autobusos. També estan actives les ampliacions de les voreres de la Via Laietana, ara amb més de quatre metres d'ample, i la pacificació d'un primer tram de Consell de Cent, entre Urgell i passeig de Gràcia.

Totes aquestes mesures són tàctiques, és a dir, vinculades a la crisi pel covid-19, durant la qual s'ha de permetre "la salut i la seguretat" en els desplaçaments a peu, ha dit Janet Sanz. Però moltes "s'han de convertir en estructurals", ha afirmat la regidora, que preveu que "es puguin corregir" aquelles que puguin derivar en embusso s o altres inconvenients un cop es reprengui l'activitat econòmica.

Barcelona es prepara per al postconfinament: pintarà voreres més amples i habilitarà corredors bici

Les motos, encara a Consell de Cent

El tram de Consell de Cent que enllaça Urgell i el passeig de Gràcia va ser el primer a estrenar la pintura groga per marcar els carrils de cotxes que passaven a ser una prolongació de la vorera i la via quedava limitada a un únic carril de circulació. Malgrat que es va deixar clar que la pacificació aniria de bracet de treure les motos de les voreres des de la setmana passada, els vehicles continuen allà.

Ahir dimarts, en el tram entre Urgell i Muntaner del carrer Consell de Cent, hi havia tantes motos com de costum i cap rastre de notificacions per als conductors. Fonts municipals asseguren que la instal·lació de senyalització en aquest espai és imminent, com també la posada en marxa dels nous corredors per a bicicletes dels carrers València i Roger de Llúria.

Les àrees d'Urbanisme i Mobilitat van acordar, amb vista a la desescalada, un seguit de reformes tàctiques, fetes de manera ràpida amb pintura i sense obra fixa, per donar més espai als vianants. El conjunt d'actuacions té un pressupost de 4,4 milions d'euros

Abans de la crisi sanitària, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ja havia anunciat una campanya per intensificar les sancions per l'ocupació de voreres. L'objectiu era, també, baixar a la calçada les prop de 5.000 places per a moto que hi ha dibuixades en espais que haurien de ser del vianant. L'ofensiva havia de començar ara pels nous carrers pacificats.