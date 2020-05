Hauria preferit qualsevol centre menys aquest. Era el segon cop en poc més d'un mes que derivaven la seva àvia, de 88 anys, a l'Hestia Palau, un centre sociosanitari concertat que rep pacients de diferents clíniques i hospitals, entre ells el de Sant Pau. El primer cop que hi va entrar va ser el 19 d'abril. Havia ingressat uns dies abans a l'Hospital de Sant Pau per complicacions d'una cardiopatia que pateix, però quan es va estabilitzar la van derivar a aquest hospital del carrer Sant Antoni Maria Claret. Ignoraven que estaven entrant en un dels centres sociosanitaris que acabaria acumulant més denúncies per part dels familiars durant la crisi del covid-19.

Durant els 17 dies que va estar ingressada els seus familiars van viure situacions difícils de creure. "Ens deia que no li donaven aigua o que no l'atenien quan demanava ajuda per al que fos", explica la seva neta, Beatriz Martín. A més, costava molt comunicar-se amb els metges del centre per saber com evolucionava l'àvia. Durant vuit dies no van saber absolutament res d'ella. Les notícies no van arribar fins al 5 de maig, i no eren bones: ingrés urgent a Sant Pau per edema pulmonar provocat per la cardiopatia i, a més, positiu per covid-19. A Sant Pau la van poder ajudar i, a poc a poc, l'àvia de la Beatriz es van anar recuperant. Aquest cop, quan li van donar l'alta, la van enviar a la Clínica del Remei fins al 18 de maig, quan van dir que la tornaven a derivar a l'Hestia Palau. A la Beatriz i a la seva mare els va caure el món als peus només de pensar que li havien de dir a l'àvia que tornava a aquell sociosanitari on tan malament s'havia trobat. El disgust de l'àvia va ser majúscul. "Sisplau, traieu-me d'aquí o em llanço per la finestra", els va dir. I va afegir: "No us puc explicar l’infern que he viscut perquè si ho penso em moro".

La Beatriz es va moure i va descobrir que hi havia una plataforma d'afectats i s'hi va apuntar. Sentir el testimoni d'altres famílies va provocar, d'una banda, que encara es preocupés més pel que li podria passar a la seva àvia i, del'altra, la va ajudar a empoderar-se. Amb l'ajuda de Ricardo Pérez, l'impulsor de la plataforma, es va armar d'arguments per exigir de manera ferma el trasllat de la seva àvia. Va comprovar que molts altres centres sociosanitaris tenien places vacants i va demanar el trasllat. Després de molt insistir, aquest divendres li van concedir i ja és en un altre centre sociosanitari. Aquest divendres, després que dijous al vespre TV3 expliqués alguns casos d'altres familiars, el correu de la plataforma treia fum de gent que volia afegir-se al grup de WhatsApp que han creat.

En aquest xat també hi ha la Marina Isun, que va perdre el seu avi a l'Hestia Palau. El seu cas té l'agreujant, segons denuncia, que van traslladar el seu avi des de Sant Pau (on havia ingressat amb símptomes de grip) fins a aquest centre sociosanitari sense ni tan sols informar la família. "No sabíem on era el meu avi", explica. Gràcies a coneguts que treballen a Sant Pau van descobrir que l'havien traslladat a l'Hestia Palau. Van trucar al centre però no hi havia manera de comunicar-se amb ells i aleshores hi van anar. Els van confirmar que l'avi, Jesús Blasi, era allà, però no els van poder dir res més.

Durant quatre dies ningú es va posar en contacte amb ells. S'hi van presentar cada dia. Al final van poder parlar amb un metge que els va dir que estava "estable dins la gravetat". "Sentíem a la consellera dient que almenys una persona sí que podia entrar a acomiadar-se del pacient i a nosaltres ens negaven l'entrada", diu Isun. Finalment, després de molt insistir, van deixar entrar una persona. Dos dies més tard, el Jesús, de 89 anys, va morir. "La sensació és que estaven enviant la gent allà a morir. I la pregunta que em faig és com va ser tractat el meu avi durant els 15 dies que ser allà". Per trobar resposta a aquesta pregunta la família del Jesús ha presentat denúncies al departament de Salut, al Síndic de Greuges i a l'Hospital de Sant Pau.

651x366 L'entrada al centre, a Barcelona / MANOLO GARCIA L'entrada al centre, a Barcelona / MANOLO GARCIA

2 sancions i 6 expedients oberts

De moment el departament ha rebut 8 denúncies de diferents familiars contra l'Hestia Palau i després d'investigar cada cas ja ha tancat dos expedients i tots dos acabaran amb sanció. El resultat de la resta d'expedients se sabrà els pròxims dies. "Arribarem fins al final", diuen fonts de Salut. A més, tota aquesta informació ja està en mans de la Fiscalia que, si ho considera, iniciarà un altre procediment. "La principal queixa dels familiars dels usuaris és la falta d'informació i també n'hi ha algunes per deficiències en l'atenció dels pacients", expliquen fons del departament de Salut.

La directora general del grup Hestia Alliance, Eva Luque, explica que el centre ha tingut "molts casos de covid-19 perquè som referència de l'Hopistal de Sant Pau o del Dos de Maig, entre d'altres". La xifra s'acosta al centenar, segons diu. "Si ens hem equivocat en alguna cosa, ho direm", assegura en declaracions a l'ARA, i afegeix: "La virulència del virus no estava a les nostres mans". Luque assegura, però, que "algunes acusacions són gratuïtes" i atribueix el problema de les comunicació amb les famílies a les restriccions que fixava el departament de Salut. "És molt dur no poder ser al costat dels teus familiars en un moment així", diu, i assegura que van "flexibilitzar" les restriccions quan el departament ho va autoritzar.