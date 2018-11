Els narcopisos s’estenen fora de Ciutat Vella i arriben a Sant Antoni

Era un dels efectes que podia provocar la pressió policial contra els narcopisos, i ahir es va fer evident al barri de Sant Antoni. Els Mossos d’Esquadra van desmantellar els dos primers narcopisos que s’han detectat al districte de l’Eixample, fora de Ciutat Vella. Els immobles estaven situats al número 11 del carrer Villarroel, a tocar de la ronda de Sant Antoni -que limita amb el Raval-. Des del 5 de novembre, quan feia una setmana del macrooperatiu Bacar que va desarticular una màfia dominicana i poc després que entrés en marxa el dispositiu Ubiq per incrementar la presència dels Mossos a Ciutat Vella, la policia investigava els dos narcopisos. Finalment, ahir es va fer l’actuació que va acabar amb dos detinguts per un delicte de tràfic de drogues i el tancament dels immobles.

Als dos detinguts, de 20 i 22 anys i nacionalitat pakistanesa, ja els havien investigat en el marc del macrooperatiu Bacar. De fet, els Mossos van reconèixer que la pressió policial havia comportat que l’activitat dels narcopisos s’hagués estès fora de Ciutat Vella i hagués arribat a Sant Antoni: per evitar els agents, els narcotraficants van obrir els nous punts de venda de drogues en una zona de Barcelona on encara no s’havien instal·lat. Van ocupar els dos pisos -que estaven buits- de la tercera planta del bloc del carrer Villarroel, on oferien diferents drogues als toxicòmans. Segons els Mossos, amb el canvi de localització també es van traslladar els clients perquè els dos narcopisos movien consumidors habituals del Raval.

Qui va alertar la policia de la seva presència van ser els veïns de la zona, que havien detectat els toxicòmans que entraven i sortien de l’edifici. El bloc està situat a escassos metres d’alguns dels narcopisos i domicilis que es van desmantellar i escorcollar en el marcrooperatiu Bacar. Després de l’avís dels veïns, agents de paisà van parlar amb diversos clients dels dos narcopisos, que van admetre que anaven als immobles del carrer Villarroel perquè els seus locals habituals havien quedat desmantellats. Els Mossos van comprovar que en un dels pisos adquirien les drogues i en l’altre les consumien, tot i que la terrassa comunitària de l’edifici també s’havia convertit en un punt de trobada i de molta afluència dels toxicòmans.

Dos detinguts més

A part dels dos arrestats per un delicte de tràfic de drogues, quan ahir al matí es va fer l’operació policial a l’interior dels narcopisos hi havia quatre persones més. Els Mossos les van traslladar a dependències policials per poder fer els tràmits de documentació per identificar-les. En el marc dels tràmits, la Policia Nacional va detenir dues de les quatre persones en aplicació de la llei d’estrangeria. En l’escorcoll dels dos narcopisos, els Mossos també van confiscar petites dosis de cocaïna, substàncies per tallar les drogues, embolcalls per preparar les dosis, altres objectes de procedència il·lícita i diners en efectiu. L’actuació d’ahir va estar dirigida pel jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona, que no és el mateix que va ordenar el macrooperatiu Bacar.

Preocupació pels pisos buits

Un cop desmantellats els dos narcopisos, els agents van fer els tràmits per retornar els immobles als seus legítims propietaris. Poca estona després de l’operació policial, uns operaris van assegurar les portes dels dos domicilis perquè no els poguessin tornar a ocupar. Tot i això, els veïns de Sant Antoni van reiterar ahir la seva preocupació pels pisos buits al barri. “És un caldo de cultiu que facilita el fenomen dels narcopisos”, va valorar el portaveu de la plataforma Fem Sant Antoni, Xavier Caballé, que va alertar del perill que s’estenguin les màfies que ocupen els immobles buits.

En aquest sentit, Caballé va assegurar que les màfies que fins ara actuaven al Raval “comencen a operar a Sant Antoni”. Malgrat tot, va considerar que encara no es pot dir que els narcopisos siguin “un problema greu” al barri, encara que ja es detecten els primers indicis del fenomen.