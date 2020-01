No han sonat les alarmes: els sindicats denuncien errades en el pla d'emergències després de l'explosió

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat que les alarmes de confinament no han funcionat després de l'explosió a l'empresa química Iqoxe, al polígon sud de Tarragona, a la Canonja. L'incident ha causat una víctima mortal, sis ferits i un desaparegut. CCOO, que compta amb quatre delegats a l'empresa, ha assegurat que havia informant la Generalitat de problemes detectats en el funcionament. La UGT s'ha mostrat "preocupada" pels treballadors de la companyia i ha lamentat la "nul·la sensibilitat dels empresaris i les administracions per evitar accidents".

CCOO ha subratllat que l'accident demostra que "el Plaseqcat [pla d'emergència exterior del sector químic] ha fallat". El sindicat ha denunciat, a més, que ja ho advertia des de feia mesos, especialment des de l'accident que es va produir el maig del 2019 a l'empresa Carburos de la Pobla de Mafumet, en què hi va haver un mort i un ferit molt greu.

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, s'ha mostrat "indignat" i ha recordat que els sindicats, l'estiu passat, ja van denunciar en les reunions amb el Govern i la patronal que el Paseqcat fallava.

Vaga recent a la planta

Iqoxe és una instal·lació líder al sud d'Europa en la producció d'òxid d'etilè, amb una capacitat de producció de 125.000 tones l'any. La planta és propietat del grup extremeny Cristian Lay, que, a més d'indústries químiques, també té interessos en la indústria paperera, renovables, distribució de gas, cosmètica, perfums i, fins i tot, bijuteria. Fa menys d'un mes, al desembre, va viure un conflicte laboral per l'acomiadament de tres empleats en plenes negociacions amb la direcció sobre les condicions laborals. La maniobra de l'empresa va provocar mobilitzacions i fins i tot una vaga de 24 hores, que va comptar amb el suport dels dos principals sindicats, CCOO i la UGT.

La planta de Tarragona la va comprar Cristian Lay a la desapareguda La Seda de Barcelona per 16,5 milions d'euros l'abril del 2014. La Seda de Barcelona havia comprat IQA (Indústrias Químicas Asociadas), que tenia aquesta planta de la Canonja. Però quan l'empresa del Prat va entrar en crisi i estava en concurs, el jutjat mercantil número 1 de Barcelona, que tramitava el concurs de creditors de La Seda de Barcelona, va adjudicar a Cristian Lay la unitat productiva de la Canonja per 16,5 milions d'euros, i també va adjudicar al grup extremeny la unitat productiva de la filial Artenius, al Prat, per 100.000 euros.

Amb el canvi de mans, la companyia va canviar de nom i va passar a dir-se Iqoxe (Industrias Químicas del Oxido de Etileno). Des de la seva adquisició, Cristian Lay ha invertit 40 milions d'euros per ampliar la capacitat de producció de la planta. Una primera ampliació es va fer l'any 2017, i una segona tot just fa mig any, el juliol del 2019. Era una ampliació per augmentar la capacitat de producció en 30.000 tones anuals.

La inauguració va reunir a la Canonja el president del grup Cristian Lay, Ricardo Leal; l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz; la directora dels serveis territorials de la Generalitat a Tarragona, Trinitat Castro, i el conseller delegat d'Iqoxe, José Luis Morlanes, que ja va anunciar una nova ampliació amb una planta bessona i la creació de 500 llocs de treball durant la seva construcció i 50 llocs de treball estables un cop la planta entrés en marxa.

Morlanes, històric dirigent de la UGT i el PSC del Baix Llobregat, va ser secretari general del sindicat a la comarca els anys 90 del segle passat. També va ser tinent d'alcalde de Cornellà i president del Consell Comarcal. De l'esfera pública va passar a la privada, i va ser vicepresident econòmic del Reial Club Deportiu Espanyol i vicepresident de La Seda de Barcelona, fins que va dimitir el 26 de juny del 2013, arran de l'entrada en concurs de creditors de la històrica empresa del Prat.

A Cristian Lay, Morlanes ha dirigit la diversificació industrial del grup, especialment amb Iqoxe i Alter Enersum, centrada en la construcció i gestió de parcs solars d'energia renovables.

Iqoxe va tancar l'any 2018 –l'últim exercici que consta al Registre Mercantil– amb una facturació de 148 milions d'euros, lleugerament per sota de l'any anterior, i un benefici net de 18,2 milions d'euros, enfront dels 21,7 milions del 2017. La matriu, Cristian Lay, va facturar gairebé 600 milions el 2018 i va obtenir un benefici consolidat de 36,8 milions.