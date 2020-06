"Després de tres mesos de silenci, l'escola ha recobrat vida"

Dels 205 alumnes de l'Escola Vedruna d'Arbúcies (Selva), només 13 han anat avui al centre, després de vuitanta dies amb les portes tancades. Una reobertura marcada per les mesures per evitar el contagi del coronavirus i per la nova metodologia docent que ha comportat la pandèmia: classes presencials no lectives i activitats telemàtiques per als alumnes que continuen a casa. "És un gran repte per a nosaltres. Ens hem adaptat a les circumstàncies i ho vivim amb il·lusió però també amb respecte. Ningú diu que sigui fàcil", reconeix la directora de primària, Glòria Bohils.

Després d'elaborar un pla d'obertura, la direcció de l'escola va contactar amb tots els progenitors de l'alumnat per saber les necessitats i la situació de cada estudiant, i per saber quants necessitaven assistir a l'escola perquè no els podien deixar amb ningú. "Les famílies ho han entès i ens han ajudat molt. I, a infantil, només tenim 3 dels 61 alumnes a classe", apunta la directora. Pel que fa als cursos de primer a cinquè de primària, els infants faran 45 minuts de tutoria presencial l'última setmana de curs. I els de sisè, que canvien de cicle, hi aniran un cop a la setmana, també 45 minuts. "Hem distribuït els alumnes en grups de 5 i aprofitem els 15 minuts entre sessió i sessió per desinfectar la classe", diu Bohils.

Aquest matí han tingut els dos primers grups i han dedicat la sessió a parlar de com han viscut el confinament. "Hi havia una mica de tot. Els que vivien en pisos petits amb més germans i sense cap obertura exterior ho han viscut diferent als que tenen casa amb jardí o pati. Però en general deien que s'havien avorrit molt perquè no podien veure els amics", exposa la tutora de sisè de primària, Marta Rosell, que ha intentat distribuir els alumnes "intentant que tots tinguessin algun amic al grup o intentant que els que viuen fora o més lluny vinguin a la mateixa hora perquè els pares es puguin organitzar millor".

El departament d'Educació ha establert que, en les classes presencials, no es farà activitat lectiva, sinó que seran sessions d'acompanyament i suport emocional. I, paral·lelament, continua l'activitat telemàtica amb tasques que han de realitzar cada setmana.

Un dels canvis que han notat els estudiants quan han tornat a l'escola aquest matí és que els pares no han pogut entrar i que s'han hagut d'esperar a fora, a un metre de distància, per entrar d'un en un. Tot seguit, s'han netejat les mans amb gel hidroalcohòlic i també els han posat un esprai per desinfectar la sola de les sabates. "Els d'infantil han d'utilitzar sempre el mateix material cada dia, i els de primària l'han de portar de casa. I tots s'han de rentar les mans abans i després de cada activitat", indica Bohils. Pel que fa al pati, com que només surten els tres alumnes d'infantil, no ha fet falta dividir-lo en sectors o zones. "I, si algun infant agafa una joguina o la bici, després la desinfectem". A més, seguint les instruccions del departament d'Educació, els pares han de portar el carnet de vacunes –i que estigui al dia– i el certificat de declaració responsable.

Els professors, que fa setmanes que atenen els alumnes per videoconferència, ara s'estan adaptant a la nova manera de fer classe, alternant sessions presencials amb vídeotrucades. "Hem tingut sort perquè estàvem avesats a l'entorn Google i ens hem pogut adaptar amb relativa facilitat", apunta la directora de primària, que ha notat com durant el confinament els alumnes han reforçat la seva autonomia i responsabilitat. I, per avaluar-los, els docents no podran posar notes del tercer trimestre, però sí que faran un comentari en referència a la seva actitud durant les classes telemàtiques: "Si s'han connectat i han participat, si estaven il·lusionats o tenien ganes de treballar", posa d'exemple Bohils.

Ella fa tot just un any que va arribar al càrrec de directora de primària i, com la resta del professorat, ha hagut de fer front a la situació més complexa que han viscut mai. A més, ara estan esperant les instruccions del departament d'Educació per elaborar el pla d'obertura per al setembre, tot i que no saben quan es podrà tornar ni com seran les classes. Ara bé, malgrat les dificultats, els dubtes i els neguits, almenys celebren que, "després de tres mesos de silenci, l'escola ha recobrat vida".