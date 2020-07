Les obres per unir el tramvia per la Diagonal començaran l'any que ve

Nou pas endavant per unir els tramvies a través de la superfície de la Diagonal de Barcelona. El consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest matí per unanimitat el projecte constructiu per unir aquestes dues infraestructures, tal com ha avançat l'ARA al migdia. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, han explicat en roda de premsa els detalls de l'acord que ha servit per desbloquejar el que era el projecte estrella del govern de Colau en matèria de mobilitat.

Les obres, que cosiran el centre de Barcelona amb la perifèria (zona Besòs per una banda durant la primera fase i Sant Just Desvern per l'altra punta en una segona fase de les obres) tindran un cost de gairebé 45 milions d'euros que assumirà totalment la Generalitat. A més, l'Ajuntament de Barcelona té prevista per ara una partida de 35 milions d'euros més que servirà per reurbanitzar tota la Diagonal quan es facin les obres. Des del moment que comencin, està previst que les obres de construcció durin 21 mesos i mig, és a dir, pràcticament dos anys.

Aquest primer tram començarà amb la unió del tramvia des de la plaça de les Glòries i fins a l'estació de metro de Verdaguer, on es podrà canviar al servei de metro. Es tracta d'un tram d'1,8 quilòmetres de llargària que comptarà amb tres noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer. L'actual parada de Glòries, ha detallat el conseller Calvet, haurà de canviar d'ubicació respecte on està ara per poder traçar la nova infraestructura.

"A la pràctica, serà una prolongació de la T4 i, quan estigui acabada, permetrà unir Sant Adrià del Besòs amb la parada de metro de Verdaguer", ha concretat Calvet, que ha subratllat que l'acord ha tirat endavant malgrat tots els problemes i polèmiques que ha arrossegat fins ara i durant anys aquesta infraestructura.

Aquesta unió permetrà augmentar els viatgers en 19.000 al dia durant el primer tram de l'obra i, més endavant, quan es finalitzi la segona part amb la unió de tota la Diagonal els viatges augmentaran fins als 110.000 passatgers més per dia, segons els càlculs de l'ATM.