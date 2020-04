Les orenetes ja són aquí: 5 ocells que es poden identificar des de casa

En aquesta primavera confinada, una de les alegries que es pot tenir és veure com les orenetes arriben a casa o al nostre carrer. Des de fa alguns dies la presència d’aquest ocell relativament comú en àmbits urbans s’ha començat a deixar sentir. Enguany s’han fet presents un parell de setmanes més tard del que és habitual, segons dades de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Normalment a principis de març ja se’n veuen moltes, però aquest 2020 ha calgut esperar fins a la segona quinzena del mes per poder observar aquest ocell amb freqüència.

No se sap amb certesa a què es deuen aquests canvis d’any en any, però segons el director de l’ICO, Gabriel Gargallo, en sèries d’observació més llargues sí que s’ha observat que amb el canvi climàtic la tendència és que arribin abans. En alguns punts del sud de la Península s’està donant el cas fins i tot que les orenetes ja no marxen a l’hivern, sinó que s’hi instal·len permanentment. A Catalunya aquesta circumstància s’està comprovant ja amb altres ocells, com la puput.

Les orenetes són uns ocells urbans bàsicament perquè crien a les cases. S’han acostumat a viure en pobles i ciutats: als porxos, a sota de la teulada i en patis interiors hi troben molta comoditat per fer-hi el niu. Malgrat això, cada cop tenen més dificultat per fer-ho en grans ciutats. Segons l’ornitòleg i responsable de la botiga Oryx de Barcelona, Francesc Kirchner, a Barcelona se’n poden trobar parelles al peu de Montjuïc i al peu de Collserola, però en no gaires llocs més. Sovint busquen cases abandonades, però la tendència a tapiar-les per evitar ocupacions també dificulta que les orenetes facin niu en aquests àmbits. Segons Kirchner, tampoc hi ajuda que les ciutats cada cop estiguin més ben cuidades: per exemple cada cop hi ha menys tolls, i sense tolls a les orenetes els costa trobar fang per fer-se el niu.

Mitjançant el projecte Ocells dels Jardins, l’Institut Català d’Ornitologia intenta comprovar si realment amb el confinament ha augmentat el nombre d’ocells a les ciutats i en àmbits urbans. Segons Gabriel Gargallo, serà complicat poder dir-ho amb certesa, ja que factors com el soroll de la ciutat han canviat, i això fa més fàcil detectar ocells ara. Kirchner ha observat alguns canvis en el comportament dels ocells, per exemple en el cas de la merla, que si bé normalment canta només a primera hora quan encara és fosc, els últims dies també ho fa en hores més centrals del dia, segurament pel fet que hi ha menys soroll. Alguns estudis confirmen, de fet, que entre ocells d’una mateixa espècie els que viuen a la ciutat tendeixen a cantar més fort que els que viuen en àmbits rurals, per sobreposar-se al soroll de fons amb el qual conviuen.

Aquests dies molta gent s’està adonant més que abans de la presència d’ocells a la ciutat. És el cas, per exemple, del periodista Antonio Baños, que dissabte passat va fer una piulada en què deia: “Els sentiu? Ocells a la Meridiana! Algú me’n pot dir l’espècie?” La piulada va tenir moltes respostes de gent que sabia que es tractava de merles.

Segons Gabriel Gargallo, el que es pot dir segur a hores d’ara és que el simple fet que les ciutats siguin més silencioses permet que els ocells siguin més fàcils de sentir. La merla no és un ocell estrany al centre de Barcelona, però habitualment costa més de detectar-ne el so.