L'os Goiat torna a atacar i mata dues ovelles

L’os Goiat ha atacat aquest dimecres una ovella i la seva cria d'un mes d'edat al municipi de Bausen (Val d'Aran), segons han confirmat els agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran a través del seguiment que fan d'aquest exemplar mitjançant un collar GPS. D'aquesta manera, els forestals han pogut constatar la seva presència a la zona cap a les tres de la matinada d'aquest dimecres.

L'ovella i la cria atacades no estaven protegides per cap mesura dissuasiva. Cal recordar que el Govern i el Consell han desplegat cinc gàbies a l'Aran i el Pallars Sobirà per capturar ossos i col·locar-los un GPS en el marc del programa Piroslife.

Després del primer atac confirmat de Goiat després del període d'hibernació, el 15 d'abril, es va activar la segona fase del protocol d'intervenció amb ossos al Pirineu –aprovat pel Consell, la Generalitat de Catalunya, els governs d'Aragó i Navarra i el ministeri per a la Transició Ecològica– per foragitar l'animal.

Segons aquest protocol, cal realitzar diverses intervencions de condicionament aversiu amb l'exemplar per tractar de canviar els seus hàbits. Aquestes actuacions consisteixen en un conjunt de tècniques que inclouen, entre d'altres, l'ús de pirotècnia o de bales de fogueig i de cautxú, i que s'han d'aplicar quan l'animal està duent a terme una conducta considerada inadequada. A més, si a través d'aquestes mesures no s'assoleix el propòsit perseguit, la situació serà analitzada pel grup de treball previst al protocol, que valorarà si cal extreure Goiat del medi.