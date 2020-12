Barcelona desencalla la connexió del tramvia per la Diagonal

Ja està encarrilada la connexió del tramvia per la Diagonal de Barcelona, un dels projectes que més polseguera política i social han aixecat a la ciutat en els últims anys. Després de molts debats, el govern d’Ada Colau ha arribat a un pacte amb el grup d’ERC per desencallar els esculls polítics i així donar via lliure per iniciar les obres de la primera fase, entre Glòries i Verdaguer, la tardor de l’any vinent. Si tot va com està previst, el tramvia unirà aquests dos punts en set minuts el tercer trimestre del 2023 i, al voltant d’aquesta data, es pretén que arrenqui l’actuació del tram final fins a Francesc Macià, on ara acaba el Trambaix.

L’acord posa fi a anys de picabaralles partidistes al consistori, malgrat la coincidència en la importància d’aquesta infraestructura, que no només reduirà la circulació d'uns 14.000 vehicles pel centre de la ciutat sinó que “relliga barris i reforça el projecte metropolità”, en paraules del primer tinent d’alcalde, el socialista Jaume Collboni, en la presentació del pacte municipal, segellat en una setmana en què s’ha acordat també el pla milionari de Rodalies i l’impuls per acabar la línia 9 del metro.

Encara hi ha serrells que caldrà polir abans que les màquines comencin a obrir les vies del tramvia. El més important és renegociar les actuals condicions de l’explotació de les empreses concessionàries del Trambaix i el Trambesòs, ja que el conveni preveu que, com que el projecte comptarà amb inversió pública al 100%, els beneficis que se’n derivin no poden repercutir en aquestes companyies privades, que, a més, s’han endeutat per poder repartir 90 milions en dividends entre els accionistes. “Les concessionàries no guanyaran un sol euro més del que guanyen”, ha afirmat el regidor d’ERC Jordi Coronas, l’encarregat de la negociació amb el govern, que ha lamentat que en els quatre anys de negociacions no s’hagi aconseguit tancar aquest punt vital. No obstant aquests retrets, les dues administracions públiques han donat gairebé per fet que les concessionàries s’hi avindran. El més confiat que serà un tràmit fàcil ha sigut el director general de l’ATM, Pere Torres, que ha subratllat que les empreses han actuat “sempre dins de la legalitat”. En tot cas, quan l’actual concessió expiri l’any 2032, la gestió de la infraestructura passarà a mans “d’un gestor públic”, ha apuntat la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz.

Inversió i beneficis públics

Les obres de la primera fase de l’allargament costaran 117 milions: l’Ajuntament de Barcelona n’aportarà 56 per a la urbanització dels trams, mentre que l’ATM invertirà 61 milions per a la infraestructura viària i l’adquisició dels nous trens. El pacte, que es va tancar “dijous a les 9.02 h” –segons ha detallat Torres–, haurà de passar ara pel consell d’administració de l’ATM i pel ple municipal del 23 de desembre, el dia en què es votaran els pressupostos de Barcelona.

El calendari marca la tardor de l’any vinent com l’inici de les obres en aquest tram entre la plaça de les Glòries i Verdaguer, un cop acabades les que s’estan fent per al col·lector d’aigües de la Diagonal. Els 1,5 quilòmetres es podran fer sense baixar del tramvia. Ara es triguen 20 minuts llargs a completar-los en un recorregut que obliga a canviar de transport. La nova línia comptarà amb tres parades noves i suposarà la reordenació del trànsit de la Diagonal, entre Girona (passeig de Sant Joan) i Castillejos, i un augment de gairebé 8.500 metres quadrats per als vianants, 2.500 m 2 per a l’ús de les bicicletes i 5.000 més com a àrees verdes, segons el projecte municipal.

Entre Glòries i Marina, les vies del tramvia passaran pels laterals i així es deixarà al centre l’actual passeig, mentre que fins a Girona els combois circularan pel tronc central, en paral·lel al carril bici, i els vehicles privats passaran als laterals.

Amb aquest acord, l’alcaldessa Colau pot complir un dels seus grans projectes de mandat, que va quedar fora en els seus primers quatre anys pels desacords amb ERC. Collboni ha lamentat els retards i el republicà Coronas ha justificat les negatives del seu grup perquè “les propostes no es corresponien amb un servei públic”. En un ambient distès, Coronas ha admès que era difícil treballar amb “l’etiqueta del tramvia d’Ada Colau”.

Colau, per la seva banda, ha valorat la feina “intensa de molts anys de l’ATM” –on es troben la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)– per poder tirar endavant durant aquest mandat un “grandíssim projecte de ciutat” que reduirà la circulació de vehicles privats i la contaminació, ha dit. El 2015, Colau va prometre iniciar els tràmits del què ja era el seu projecte estrella però les discussions i discrepàncies municipals van deixar-lo en via morta fins ara, tot i que no s'assegura ser l'alcaldessa que l'inauguri perquè les eleccions hauran estat mesos abans de la finalització de les obres.

A la plaça de les Glòries es construirà un intercanviador de transport públic amb una gran pèrgola fotovoltaica com a marquesina, que donarà lloc a la nova rambla dels Encants, tres nodes de biodiversitat i jardins, i s'urbanitzarà l' àrea coneguda com a Canòpia-Àmbit Tramvia.