El Papa es mostra favorable a les unions civils homosexuals

El papa Francesc ha defensat les unions civils entre persones del mateix sexe perquè les parelles gais puguin estar protegides jurídicament. "Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família. Són fills de Déu i tenen dret a una família. No es pot fer fora de la família a ningú ni fer-li la vida impossible per això. El que hem de fer és una llei de convivència civil, tenen dret a estar coberts legalment", diu el pontífex durant una entrevista en un documental que s'ha estrenat aquest dimecres al Festival de Cinema de Roma.

No és la primera vegada que Francesc advoca per acollir i reconèixer les persones homosexuals, trencant un tabú històric dins de l'Església catòlica, però mai s'havia pronunciat de manera tan contundent a favor de les unions civils des que va ser elegit Papa. Un canvi de ruta que va iniciar pocs mesos després d'arribar a Roma. "Si una persona és gai, busca el Senyor i té bona voluntat, qui soc jo per jutjar-la? El catecisme de l'Església catòlica diu que no es pot marginar aquestes persones per això. Cal integrar-les en la societat", va dir davant els periodistes el 2013, en una afirmació que va fer tremolar els sectors més conservadors dins de la cúria vaticana. Dos anys més tard, el Sínode de Bisbes sobre la Família va abordar la qüestió de l'homosexualitat, tot i que el document final amb prou feines va incloure un paràgraf que condemnava la "injusta discriminació" als gais i reiterava el rebuig de l'Església al matrimoni entre persones de mateix sexe.

Postura ambigua pel que fa al matrimoni

La posició de Francesc ha sigut en ocasions ambigua. Durant el seu pontificat el Papa ha defensat que el matrimoni entre home i dona és diferent de la resta d'unions, i ara tampoc es refereix a aquests enllaços com a matrimonis. De fet, quan era arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio es va oposar a la legalització del matrimoni gai, però es va mostrar a favor d'una llei que regulés les unions civils entre persones del mateix sexe a l'Argentina. Els seus detractors encara no han oblidat com el 2018 la Santa Seu va haver de sortir al pas d'unes polèmiques declaracions del pontífex en què aconsellava portar els nens homosexuals al psicòleg.

L'any passat el Vaticà va reiterar la posició oficial de l'Església respecte al matrimoni homosexual després de la publicació d'un estudi de la Pontifícia Comissió Bíblica que analitzava les Sagrades Escriptures des d'un punt de vista antropològic i que semblava obrir la porta a les unions gais. "La institució del matrimoni, constituïda per la relació estable entre marit i muller, es presenta constantment com evident i normativa en tota la tradició bíblica. No hi ha exemples d'unió legalment reconeguda entre persones del mateix sexe", va concloure Giacomo Morandi, secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

En el documental Francisco, fet pel cineasta rus nominat a l'Oscar Evgeny Afineevsky, Andrea Rubera, un italià que va formar una família homosexual amb la seva parella, explica com el Papa li va trucar per interessar-se per la seva història després que l'home li escrivís una carta en què confessava que li agradaria que els seus tres fills poguessin anar a la parròquia però que tenia por que fossin discriminats. "El seu missatge i el seu consell van ser molt útils, perquè vam fer exactament el que ens va dir. Aquest és el tercer any dels nens a la catequesi", va explicar Rubera. "El Papa mai va dir quina era la seva opinió sobre la meva família, probablement ell segueix la doctrina en aquest punt, però l'actitud va canviar increïblement".