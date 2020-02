Una patent per valor d'un milió d'euros: la Vall Hebron fa història en la recerca a l'Estat

La col·laboració entre el Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) i la Universitat de Colúmbia (Nova York) per trobar un tractament per aturar la progressió d'una malaltia muscular minoritària causada per una deficiència en el gen TK2 és una història d'èxit. Set anys després que l'equip del doctor Ramon Martí, cap del grup de recerca en patologia neuromuscular i mitocondrial del VHIR, descobrís que era possible desenvolupar una teràpia contra aquesta miopatia muscular d'origen genètic, i vengués la llicència a una multinacional farmacèutica nord-americana, la recerca catalana comença a recollir els fruits d'aquesta transferència tecnològica: la Vall Hebron ha obtingut més d'un milió d'euros de la companyia Zogenix, l'empresa líder en el desenvolupament de teràpies innovadores en patologies minoritàries. Es tracta del rèdit econòmic més alt que ha generat mai un institut de recerca a l'Estat.

Els beneficis obtinguts per la llicència de la patent es reinvertiran íntegrament en la recerca del VHIR, tant per al funcionament de l'institut en si mateix com per pagar el personal investigador del grup del doctor Martí. "Més enllà del benefici econòmic, la satisfacció és molt gran. Per primera vegada veiem de manera directa que la nostra recerca ha arribat a un tractament efectiu", explica el patòleg.

La deficiència de TK2 afecta eminentment infants i el 80% dels casos són greus: es detecten entre el primer i el segon any de vida i la supervivència a partir dels cinc anys és molt baixa. L'alteració genètica impossibilita que l'afectat es pugui moure o caminar i, a la llarga, acaba provocant danys en la musculatura de les vies respiratòries. "Aquest cas d'èxit ens demostra que som competitius en innovació en salut a nivell global i ens encoratja a continuar-ho sent", conclou el director del VHIR, el doctor Joan Comella.