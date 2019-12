Els patinets d’ús compartit driblen l’ofensiva de Colau

Una línia morada pintada a terra, just davant de l’aparador d’un supermercat, marca l’espai on els usuaris dels patinets d’ús compartit de l’empresa Reby poden estacionar i recollir els seus vehicles seguint les instruccions de l’apli. L’acord amb establiments d’alimentació és una de les vies que la firma ha trobat per continuar oferint els seus serveis a Barcelona malgrat l’oposició del govern d’Ada Colau, que prohibeix l’estacionament d’aquests vehicles de lloguer al carrer fins que no estiguin regulats -com ja s’ha fet amb bicis i motos- i es fixi un nombre màxim de patinets amb llicència. Un pas que el consistori confia tenir enllestit a l’abril i que han acceptat la majoria d’empreses que volen entrar a operar a la ciutat.

Dues, però, desafien el pla del govern local: Reby i Bird, i a part de fer servir els punts d’ancoratge per a bicicletes, les U invertides -recomanant, això sí, l’ús de cadenats-, han buscat alternatives per continuar operant a Barcelona a través d’acords amb privats. Sobretot des que després de l’estiu l’Ajuntament va passar de les multes als patinets alegals a la confiscació de vehicles. Fins al mes d’octubre, quan va fer pública les últimes dades, ja n’havia requisat uns 400, que manté immobilitzats en un magatzem.

Reby, en aquest context hostil, ha tancat acords per tenir punts d’estacionament als pàrquings de Saba a la ciutat i també en alguns edificis, com les Torres Mapfre o el parc empresarial de BCN Fira District. L’última novetat és la incopració de supermercats a la llista de possibles aparcaments. Com es pot comprovar a l’aplicació mòbil del servei, s’han tancat convenis amb locals de firmes com Condis, Coaliment i Trady’s, tot i que aquesta oferta no arriba a tots els barris.

Confiscats al magatzem

Fonts de l’empresa asseguren que aquesta estratègia s’ha intensificat des de l’estiu per poder oferir als usuaris més espais on deixar el patinet i evitar la confiscació de vehicles. Ara els serveis jurídics del consistori estudiaran la nova casuística, segons han confirmat a l’ARA fonts municipals. Un dels punts de conflicte podria ser què passa si el patinet queda aparcat fora de la línia marcada i, per tant, trepitjant espai públic. L’empresa, per prevenir el possible mal ús dels usuaris, els demana que enviïn una foto del patinet estacionat un cop l’hagin deixat i els remarca que poden rebre multes de fins a 500 euros per aparcar-lo de manera “irresponsable”.

L’Ajuntament, al seu torn, va anunciar ahir que l’adjudicació de les llicències a les bicis (3.975) i motos (6.958) compartides que podran circular per la ciutat es farà durant el primer trimestre del 2020. El següent pas serà regular el sector dels patinets.