Les pernoctacions en hotels al gener pugen un 3% i registren el millor resultat d'un mes de gener a Catalunya

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya es va situar al gener en 2.086.455 nits, xifra que va suposar el 2,95% més que el gener de l'any passat, segons les dades facilitades per l'enquesta de conjuntura turística hotelera que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les xifres obtingudes al gener a Catalunya suposen un nou rècord i les millor xifres aconseguides mai en un mes de gener de la sèrie històrica d'aquest organisme, que comença el 1999.

Amb relació a l'estadística referida només a l'activitat dels hotels a la ciutat de Barcelona, l'INE indica que les pernoctacions a la capital catalana també van batre un nou rècord històric en un primer mes de l'any i van situar les pernoctacions en 1.255.146 nits, el 0,73% més que el gener del 2017.

Les pernoctacions es van disparar a Catalunya gràcies als turistes estrangers, que van contractar 1.380.455 nits, 64.545 més que el gener del 2017, un 4,90% més. La xifra de pernoctacions d'estrangers a Catalunya és la més gran registrada fins ara en un mes de gener i suposa un nou sostre històric.

En canvi, les nits contractades per residents espanyols baixen tímidament, un 0,67%, i se situen en 706.000, unes 4.700 nits menys que el gener de l'any passat. Així, les nits contractades per clients espanyols no han superat el resultats d'altres mesos de gener, en concret dels anys 2017, 2005 i el 2016, que ara per ara, amb 747.176 pernoctacions, és l'any amb millor mes de gener de clients espanyols.

Rècord també en el nombre total de clients

Aquest gener del 2018 és també el millor més de la història si es té en compte el nombre de viatgers que van passar per algunes de les recepcions d'hotels a Catalunya, que es van situar en 937.693 clients, el 4,13% més que el gener del 2017.

En aquest cas, creixen tant el nombre de residents espanyols com els estrangers. Pel que fa als turistes nacionals, van sumar 386.311 clients en hotels de Catalunya, xifra que suposa un increment de l'1,94% més que el gener del 2017 i la millor xifra de visitants espanyols en un mes de gener. Els residents estrangers en hotels a Catalunya es van situar al gener en 551.382 persones, el 5,72% més que el gener del 2017. Com en el cas dels residents espanyols, mai tants clients estrangers havien passat per la recepció d'un hotel a Catalunya en un mes de gener.

Barcelona, també rècord en pernoctacions

Amb relació als resultats registrats en hotels a la ciutat de Barcelona, el nombre de pernoctacions en establiments hotelers a la capital catalana es va situar al gener en 1.255.146 nits, el 0,73% més i la millor xifra en aquest mes de tota la sèrie.

Els turistes estrangers són els que més bon comportament han tingut al gener a Barcelona, amb 1.030.071 nits contractades, amb un increment de l'1,99% respecte al gener del 2017 i el millor mes de gener de tota la sèrie històrica a la capital catalana.

Com passa també a nivell català, mentre que els turistes estrangers disparen les pernoctacions a la capital catalana, els visitants espanyols van contractar 225.075 nits, un 4,67% menys que el gener del 2017.

Barcelona també ha aconseguit nous sostres històrics en un mes de gener pel que fa al nombre de clients que van passar pels hotels, en total 509.905 turistes, un 1,34% més que el gener del 2017.