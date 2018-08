Els 87 immigrants de l''Open Arms' no rebran cap permís especial per raons humanitàries

Les 87 persones que arribaran demà al port d'Algesires (Cadis) a bord de l''Open Arms' no rebran cap estatus especial. Així ho han manifestat fonts de la subdelegació del govern espanyol a Cadi. "Seran tractats com qualsevol altre immigrant que arriba a les nostres costes", van destacar. Una situació totalment diferent de la que van viure els 680 rescatats per l'Aquarius i que van atracar al port de València el mes passat.



D'aquesta manera, un cop el vaixell de l'ONG catalana hagi atracat al port andalús, previsiblement demà al matí, els rescatats rebran atenció sanitària i la Policia Nacional procedirà a les tasques d'identificació en un termini no superior a les 72 hores. En aquest sentit, els que sol·licitin protecció internacional, l'asil, podran quedar-se a l'estat espanyol –durant un mínim de sis mesos i un màxim de 18 mesos– fins que les autoritats resolguin la seva petició. Un termini que, en qualsevol cas, s'estendrà als sis dels dotze menors no acompanyats que viatgen a bord de l''Open Arms'.



La situació es complicarà per a aquells casos en què es determini que no compleixen cap dels requisits i que, per tant, siguin considerats immigrants econòmics. Serà aleshores quan s'iniciarà el procés d'expulsió.



Diferents permisos que amb el cas de l''Aquarius'



"Estan terroritzats, la seva gran por és que els tornin a Líbia", ha explicat el cap d'operacions de l'embarcació, Ricardo Gatti, a l'agència Efe. Una por, assegura, justificada per la violència que es pateix en un país on les màfies esclavitzen i trafiquen amb persones. I és que la decisió de no donar-los els permisos d'acollida també ha estat àmpliament criticada per la Xarxa Espanyola d'Immigració, que exigeix al govern espanyol que les persones rescatades per l''Open Arms' dijous passat rebin "els mateixos permisos d'acollida" que als rescatats per l''Aquarius'.



Andrés de la Peña, portaveu de l'Associació Pro Drets Humans (APDH) a Algesires, tampoc veu amb bons ulls que l'executiu de Pedro Sánchez decidís oferir el port d'Algesires. "No és acceptable. L''Aquarius' va desembarcar a València amb 680 persones a bord, i allà hi havia prou comissaries. Ara són només 87 persones", ha subratllat. De fet, des del ministeri de l'Interior van rebutjar la petició de l'ONG catalana d'atracar al port de Barcelona al·legant que Algesires "estava preparada per als immigrants".



L''Open Arms' està previst que arribi demà al port d'Algesires amb 87 persones a bord, una dotzena de les quals menors. L'ONG catalana els va rescatar de les aigües del Mediterrani dijous passat, 2 d'agost, i immediatament va reclamava un port proper i segur on poder atracar després de l'enèsima negativa del govern italià d'acollir els nàufrags.