El trajecte mortífer de la planxa voladora

El pis del barri de Torreforta, a Tarragona, on vivia l'home que va morir quan es va ensorrar el sostre està situat a més de dos quilòmetres de l'empresa química Iqoxe de la Canonja, on aquest dimarts es va produir l'explosió. Dins el pis s'ha trobat una planxa metàl·lica que, segons la investigació, hi va entrar disparada després d'impactar contra una finestra, cosa que va provocar que s'ensorrés una part del sostre del pis on hi havia la víctima. ¿Però la placa, que pesa gairebé una tona, venia de l'empresa química on va passar l'explosió? Els primers indicis de la investigació dels Mossos d'Esquadra i els Bombers apunten en aquesta direcció, i l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha admès a l'agència Efe que és la "hipòtesi més probable".

Els experts asseguren que és possible que l'ona expansiva de l'explosió disparés la planxa fins al pis, tot i que es mostren sorpresos per la distància recorreguda entre l'empresa i l'habitatge. El catedràtic emèrit d'enginyeria química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Francesc Castells reconeix que "costa de creure", malgrat que una explosió "gran" com la d'ahir pot fer que una peça surti "amb molta força, com un canó". "És estrany, però pot haver passat. No deixa de sorprendre", considera Castells, perquè la placa, a part de pesar molt, fa gairebé dos metres de llarg i més d'un d'ample, i tres centímetres de gruix.

651x366 La planxa, que pesa gairebé una tona, a l'interior del pis del barri de Torreforta / ARA La planxa, que pesa gairebé una tona, a l'interior del pis del barri de Torreforta / ARA

El catedràtic d'enginyeria química i vicerector d'innovació i transferència del coneixement a la URV, Francisco Medina, explica que, en funció de la direcció de l'ona expansiva de l'explosió, la planxa és possible que anés cap a l'edifici de la plaça García Lorca de Tarragona, on va impactar contra la finestra i va entrar al pis. "La distància entre l'empresa i l'habitatge és enorme, però els gasos i l'energia concentrada podien fer que sortís aquesta planxa. La seva forma permet que voli amb facilitat, i amb l'impuls de l'explosió podria haver arribat fins a l'edifici", valora Medina. El catedràtic aventura que la planxa hauria sortit del punt de l'explosió on es va produir "la intensitat màxima".

651x398

Medina conclou que, per més "increïble" que sigui aquest recorregut d'una planxa metàl·lica de prop d'una tona, la seva estructura "fa que planegi millor i pugui assolir una distància més llarga". Malgrat tot, Castells subratlla que, un cop estigui extingit l'incendi a l'empresa química, serà més "fàcil" identificar si la planxa realment venia de l'explosió i és una tapa del reactor cremat.

La violencia de la explosión reflejada en piezas incrustadas en la zona de la explosión. #Tarragona pic.twitter.com/y40LINrK82 — Esport Tarragoní (@NouEstadi) January 15, 2020

Més enllà de la planxa metàl·lica, alguns veïns de la Canonja que viuen a pocs metres del polígon petroquímic de l'empresa Iqoxe han localitzat trossos de metralla escampats per la zona. Segons l'ACN, també alerten del mateix al barri de Torreforta de Tarragona, on va morir l'única víctima fora del polígon pel sostre ensorrat amb la planxa.

Especulació sobre unes esteles d'avions

Entremig de la sorpresa per la planxa metàl·lica, s'ha generat una especulació sobre unes esteles d'avions. El motiu és que ahir, pocs minuts abans que es produís l'explosió a la Canonja, el Consorci del Delta del Llobregat va penjar al seu Twitter una sèrie de fotografies –que més tard ha esborrat– fetes per l'ornitòleg Jaume Bartra en què es podien veure dues esteles d'avions que travessaven el cel del Prat de Llobregat. El color gris fosc de les esteles ha donat lloc a una hipotètica relació amb l'explosió al complex petroquímic. S'ha arribat a plantejar que les dues esteles no fossin avions sinó deixalles espacials que haguessin pogut seguir la seva trajectòria en direcció Tarragona.

Els experts, però, ho desmenteixen de manera rotunda. L'astrofísic i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai Josep Maria Trigo explica que no tenen cap registre que hagi entrat cap mena de deixalla espacial. "És un fenomen que es veuria a tot Catalunya", assegura, i recorda que són objectes que deixen "rastres de centenars de quilòmetres". De fet, apunta que les dues esteles fotografiades ahir són de dos avions.