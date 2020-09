El jurat popular eleva a assassinat la condemna de Rodrigo Lanza

El jurat popular de l'Audiència de Saragossa ha elevat aquesta tarda a assassinat la condemna de l'antisistema Rodrigo Lanza per la mort d'un home en un bar de Saragossa el desembre del 2017, segons ha informat Efe. A finals de l'any passat, l'Audiència ja va condemnar Lanza a cinc anys de presó per homicidi imprudent, tot i que llavors es va descartar l'assassinat. En aquell moment va considerar que l'antisistema –que ja va complir condemna per les lesions a un guàrdia urbà de Barcelona que va quedar paraplègic el 2004, en un cas que va derivar en el documental Ciutat morta– havia agredit i colpejat la víctima per motius ideològics –es tractava d'un conegut militant d'extrema dreta–, però va valorar que no hi havia hagut intencionalitat.

Ara, després que les acusacions –entre elles Vox– recorreguessin la sentència i el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó (TSJA) anul·lés la condemna, un nou judici amb un nou jurat popular ha considerat passar d'homicidi a assassinat. D'aquesta manera, el tribunal ha acceptat les versions de la Fiscalia i les acusacions i rebutja la defensa dels advocats de Lanza, que argumentaven que l'agressió va ser en defensa pròpia. Encara falta, però, que la magistrada, María José Gil, redacti la sentència.

Com a agreujants de la condemna, el jurat també ha acceptat –tal com va passar en el primer judici– que l'acusat va actuar per motius ideològics, basant-se en el fet que, anteriorment a l'agressió, un amic de Lanza havia advertit que la víctima era seguidor de moviments d'extrema dreta i neonazi. Tot i això, el jurat no ha acceptat l'agreujant d'acarnissament i proposa un atenuant perquè Lanza estava sota els efectes de l'alcohol.

Sense unanimitat

La condemna d'assassinat no ha sigut unànime en el jurat popular, ja que el resultat final ha sigut de vuit vots a favor i un en contra. Per la seva banda, la Fiscalia ha mantingut les condemnes del primer judici: 20 anys de presó i 150.000 euros d'indemnització a la família de la víctima. L'acusació particular i la popular encara eleven més amunt tant la pena de presó com la multa econòmica, ja que demanen 25 anys amb una indemnització de 500.000 euros.

Exigeixen, d'aquesta manera, unes penes molt més altes a les que va tenir Lanza en el seu primer judici, que va ser de 5 anys de presó. Una xifra semblant a la que demanava la defensa en el segon i últim judici, ja que proposaven de 2 a 5 anys per homicidi.