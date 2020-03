La por és saludable, l’angoixa bloqueja I l’humor allibera

Imatges de persones omplint els carros de la compra als supermercats, farmàcies amb cartells que diuen que no tenen mascaretes i àudios de WhatsApp de suposats metges que informen dels perills que les autoritats ens intenten amagar. La paranoia i el catastrofisme són molt presents aquests dies i sovint sembla que no hi hagi més temes de conversa.

La realitat és que la por s’estén molt de pressa. “És un sentiment que ens bloqueja i ens impedeix gestionar les amenaces amb eficàcia”, expliquen des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) a través d’un comunicat. “La por és una de les emocions bàsiques del nostre psiquisme i una reacció normal i saludable davant de situacions desconegudes, amenaçadores i potencialment perilloses com la que estem vivint”, diu la institució. Es tracta d’una “resposta adaptativa que ens ajuda a mantenir-nos alerta i a prendre les mesures necessàries per minimitzar riscos”, sigui a través de l’evitació del perill o de mecanismes de control i d’afrontament.

A més, tal com explica el Dr. Borja Farré, psicòleg del Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica de l’Hospital Universitari Dexeus, si a això hi sumem que “sembla que les autoritats sanitàries no saben ben bé com anirà tot, encara es crea més incertesa i genera l’alarma d’una manera més transversal a tothom”. Una angoixa que ens bloqueja i que fins i tot es pot acabar convertint en un problema psicològic. Per poder mitigar el contagi de la por entre persones i col·lectius, el COPC ha difós una sèrie de consells bàsics per passar aquests dies d’incertesa.

Informacions contrastades

Utilitzar els canals d’informació oficials o contrastats és un dels principals consells que dona el col·legi de professionals en psicologia. “Hi ha persones àvides de buscar informació per justificar la seva alarma i al final acaben a les xarxes socials, on hi ha moltes notícies falses”, explica el Dr. Farré. És important evitar l’excés d’informació o estar sempre connectats. “No et farà estar més ben informat i, per contra, augmentarà la teva sensació de risc innecessàriament”, diuen al COPC. Tampoc ajuda parlar permanentment del tema o escampar rumors o informacions falses sense haver-les contrastat.

De la mateixa manera, el col·lectiu demana als mitjans de comunicació tenir molta cura i evitar el sensacionalisme i l’alarmisme. “La comunicació excessiva que s’està donant a través dels mitjans de comunicació encara genera més pànic”, explica el psicòleg i professor col·laborador de la UOC, José Ramón Ubieto. “Cal contrastar bé la informació i evitar paraules com pànic i caos ”, afegeix. A més, des del COPC demanen que es presti més atenció no només al que es diu, sinó també a les il·lustracions que acompanyen les notícies. “Recordeu que una imatge val més que mil paraules”, subratllen.

Relativitzar

És evident que cal seguir les recomanacions i mesures de prevenció que determinen les autoritats sanitàries. Tot i això, no cal prendre més precaucions de les necessàries: “Això no et farà estar més segur davant d’un contagi i, en canvi, alimentarà la teva por i la dels que t’envolten, sobretot la dels més petits”, aconsellen des del COPC. També “cal evitar decisions extremes que no funcionen, com utilitzar mascaretes o buidar els supermercats: no tenen sentit i només generen més pànic”, afegeix Ubieto. En aquest cas, recomana fer cas dels mitjans oficials i “buscar solucions col·lectives, no individuals”, per afrontar la situació actual.

D’altra banda, el col·legi de psicòlegs aconsella que mantinguem tant com sigui possible a casa les nostres rutines diàries i la vida normal. “La por es controla molt millor a través dels nostres comportaments saludables que no pas a través dels raonaments autoinduïts o de les precaucions innecessàries”, expliquen. Davant l’angoixa creixent, el Dr. Farré també recorda que “cal relativitzar-ho tot una mica: s’està creant una idea d’amenaça sobredimensionada en què sembla que acabarem morint tots per una grip”. Davant d’això, el psicòleg considera que, sense caure en l’alarmisme, es prenguin les mesures d’higiene que recomanen els professionals. “La prudència no és mala consellera”, assegura Farré amb un exemple concret: “No és un mal consell el fet de no córrer per l’autopista. Si ara t’estan dient que vagis a 90 km/h perquè plou, fes-ho, però no cal que deixis d’agafar el cotxe”. En definitiva, fer servir el sentit comú i saber relativitzar les coses serien dos aspectes claus per evitar caure en la por i els pensaments més catastrofistes.

I com a últims consells, des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya també es recomana fer servir el sentit de l’humor. “És una emoció que ens ajudarà a mantenir la por (una altra emoció) a ratlla”, asseguren. A més, recorden que és bo reconèixer els propis sentiments, acceptar-los i, si cal, compartir-los amb les persones més pròximes.

Com podem tranquil·litzar els infants?

Els més petits de la casa també poden tenir els seus dubtes i pors davant les incerteses que genera el coronavirus. Per poder donar-los una mica de tranquil·litat, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) aconsella tenir-los sempre ben informats -“Hi tenen tot el dret”- i estar atents als seus dubtes i preocupacions. Això vol dir que s’ha d’anar responent a les seves preguntes a mesura que vagin sorgint, però seguint el seu propi ritme.

De la mateixa manera, també cal proporciona-los “explicacions entenedores i adaptades al seu nivell de comprensió”. “No els menteixis, únicament regula el flux d’informació i no els en donis més de la necessària”, afegeixen des del col·legi de psicòlegs, que també remarquen que cal ajudar-los a contextualitzar i filtrar les informacions que reben per uns altres canals.