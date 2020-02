La porta del malson a Sant Antoni

Dimarts. Onze del matí. Dos nois i una noia que ronden la trentena surten d'un portal al carrer Viladomat, al barri de Sant Antoni. Parlen fort, com si marxessin d'un bar de matinada, un d'ells insisteix en grapejar la noia sense fer cas de les seves negatives. Travessen el carrer pel mig. Ni miren ni caminen en línia recta. Clàxons, frenada i continuen el seu camí sense immutar-se. El portal d'on sortien té un vidre trencat –que ara ja està reparat, però manté un forat– i durant el matí el trànsit de persones que hi arriben i truquen a l'intèrfon del principal –on el vidre de la finestra també està trencat– és manté constant. Molts hi arriben sols, discretament. Els veïns tenen clar que aquí hi ha un narcopís i sospiten fins i tot que n'hi pot haver un altre en un altre pis del mateix bloc. Els que hi conviuen de manera més directa no en volen parlar, tenen por.

“Jo no diré res, eh?”, xiuxiueja una veïna que s'ha aturat un moment a xerrar amb un altre veí al portal. Mentre ells hi han sigut, ningú no s'ha acostat a l'intèrfon, però tan bon punt se separen de la porta, es reprèn el trànsit. “Vam saber que hi havia alguna cosa estranya perquè vam començar a sentir moltes baralles, molts crits, molts cops”, explica una veïna de la zona. El pis, de fet, portava anys buit. Més d'una dècada, segons els veterans del barri. Aquest principal és propietat des del 2004 de la promotora immobiliària Domusolver i queda a només dos carrers de la frontera de Sant Antoni amb el Raval, la zona on més s'han notat els efectes del fenomen dels narcopisos.

Per a la majoria dels veïns, la prova de l'arribada dels nous inquilins van ser els crits i les baralles. “Els sents donant cops a la porta, demanant que els obrin com si els hi anés la vida”, expliquen. I el trànsit de potencials consumidors, tot i que va a més a mesura que es fa de nit, no s'atura en tot el dia. És així des de finals de l'any passat.

Pisos buits

A l'associació de veïns de Sant Antoni confirmen que hi ha inquietud per l'obertura de narcopisos a la zona i pels problemes de convivència que generen. També asseguren que hi ha pisos buits on es fan controls pels reiterats intents d'ocupació. Per evitar que la taca s'estengui a d'altres punts. Alguns veïns vinculen l'existència de possibles narcopisos com el del carrer Viladomat a una pujada dels robatoris al carrer i també a botigues per endur-se tant petites quantitats de diners com, en alguna ocasió, menjar.