Catalunya notifica 944 positius nous de covid-19, el 74% a Barcelona i l'àrea metropolitana

Un dia més, Catalunya es manté al voltant del miler de positius nous de covid-19. Segons les dades d'aquest diumenge del departament de Salut, s'han notificat 944 casos nous de coronavirus, el 74% dels quals a Barcelona i l'àrea metropolitana, on se situen els 13 municipis que tenen restriccions per frenar els contagis des d'aquest dissabte. En concret, 312 positius corresponen a Barcelona, 274 a la regió metropolitana sud i 112 a la metropolitana nord. La resta de casos nous són a la regió de Lleida amb 153 -dels quals 135 corresponen al Segrià-, a Girona amb 39, a la Catalunya Central amb 17, a Tarragona amb 15 i a les Terres de l'Ebre amb un. Els 21 contagis que falten no estan classificats per territori.

Així mateix, segons el recompte de Salut, en les últimes hores no s'ha registrat cap víctima mortal. Fins ara 12.636 persones han mort per covid-19 a Catalunya. Però els ingressats greus han tornat a pujar amb vuit pacients nous i ja són 60 les persones que actualment estan a l'UCI.