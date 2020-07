Aquestes són les restriccions que proposa el Govern per a Barcelona i 12 municipis de l'àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera

Degut a l'augment de contagis dels últims dies, el Govern ha anunciat aquest divendres les noves mesures i noves restriccions que proposa per a Barcelona, alguns municipis de l'àrea metropolitana i del Segrià i de la Noguera. Les restriccions no han entrat encara en vigor. Ho faran en el moment que es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), una vegada hagin rebut la ratificació dels jutjats de guàrdia. Com que les mesures afecten les llibertats i els drets fonamentals, es demana l'autorització judicial, que podria canviar algunes de les restriccions. "Esperarem a l'aprovació del jutge per publicar-ho al DOGC", ha anunciat Budó. Dilluns a la matinada una jutge va tombar el confinament domiciliari al Segrià i no va ser fins dimecres que un altre jutge va avalar les mesures després d'una modificació del Govern. També dimecres un jutge va rebutjar el límit de 10 persones en les trobades a l'Hospitalet.

Es tracta de restriccions i recomanacions per als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona, a més del Segrià i de la Noguera. En principi, segons ha anunciat el Govern, la durada d'aquestes restriccions és per a 15 dies.

Desplaçaments

Recomanació de sortir de casa "només per fer activitats essencials"

El Govern recomana que els ciutadans d'aquests municipis "es quedin a casa sempre que no sigui imprescindible sortir" quan entrin en vigor aquestes mesures, si bé això no és una prohibició obligatòria, és tan sols una recomanació. "Aquesta és la petició que us fem. Depèn de tots vosaltres que el contagi no s’escampi per tot arreu". Budó ha dit que la recomanació del Govern és "no sortir de casa si no és per fer desplaçaments per a activitats essencials". Es podrà sortir a fer esport, però es recomana que es faci de manera individual. Igualment, es recomana evitar fer activitats no essencials, com ara anar a la platja, entre d'altres.

Recomanació d'evitar anar a segones residències

Des del Govern també proposen la recomanació "d'evitar desplaçaments a segones residències aquest cap de setmana". Segons han explicat, sí que hi haurà controls a les carreteres, però seran informatius, en cap cas sancionaran ni obligaran la gent a tornar a casa, perquè evitar els desplaçaments és una recomanació (no està prohibit). En tot cas, des del Govern demanen evitar al màxim els desplaçaments per fer activitats que no siguin essencials. "Si no tenim clar que els que propaguem els virus som les persones, no servirà de res. Demanem autoresponsabilitat a la ciutadania", ha dit Buch.

Prohibició de visites a les residències de la gent gran

El govern de la Generalitat ha anunciat que proposa la "prohibició de visitar residències de la gent gran" durant 15 dies com a mínim als municipis afectats per les noves restriccions.

Es mantenen colònies i casals d'estiu

Segons ha anunciat el Govern, la seva proposta no inclou cap mesura per als casals d'estiu i les colònies dels infants. Per seguir amb aquestes activitats, caldrà que els organitzadors compleixen els criteris que es van aprovar en el pla d'actuació del Procicat.

Aforament limitat

10 persones per trobada

Entre les mesures més destacades de la proposta que ha anunciat el Govern, hi ha la de la limitació de l'aforament. Així, a partir de l'entrada en vigor d'aquestes noves mesures, hi haurà un aforament màxim de 10 persones en les celebracions, en les reunions i en els oficis religiosos.

Aforament limitat al 50% en bars i restaurants

L'aforament també quedarà limitat en bars i restaurants. Serà, de nou, al 50%. A més, també es tancaran els locals d’oci, discoteques, sales de festa i gimnasos. Als bars i restaurants, no es permetrà el consum a la barra.

Comerços no essencials, amb cita o avís previ

Es permetrà l'activitat comercial, tot i que, segons la proposta del Govern, per assistir als comerços que no siguin essencials caldrà "cita o avís previ". A més, s'ha anunciat l'increment de mesures de seguretat i d'higiene als locals comercials.