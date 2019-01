El pou on va caure un nen a Màlaga no tenia permís de construcció

El pou on va caure el Julen, un nen de dos anys, a Totalán (Màlaga) s'havia construït sense permís. Les actuacions per obrir el pou, de fa un mes, no consten a la Junta d'Andalusia perquè l'administració no disposa de cap expedient en què es demanés permís per fer-lo ni va emetre cap autorització des de l'àrea de mines. Segons Europa Press, per fer unes obres de captació d'aigües subterrànies –un pou– cal presentar una sol·licitud a la direcció general de mines, amb molts documents. Per això des de la Junta han explicat que no tenen cap expedient de petició del cabal ni cap autorització de l'excavació.

Des de l'administració han manifestat que per fer qualsevol tipus de pou, encara que sigui per veure si hi ha aigua, és obligatori tenir permís. En una visita aquest dimarts a la zona, el responsable de l'empresa que va fer l'excavació de fa un mes, sense haver obtingut resultats positius, ha assegurat que van deixar el forat del pou tapat amb una pedra de dimensions superiors al forat. Tot i això, ha admès que després "es van fer moviments de terra". Mentrestant, els equips de rescat s'han centrat des d'aquest matí en l'obertura de dos túnels, un de paral·lel al pou i un altre en horitzontal (amb la previsió que algun pugui fallar), per intentar arribar on se suposa que és el menor de dos anys.

Es preveu que en les pròximes 48 hores puguin estar fets els dos túnels, cosa que permetria disposar d'una solució definitiva, encara que es dona un marge a una situació imprevista. La idea és que els túnels es connectin amb el pou; unes tasques que faran els experts en rescat miner del ministeri de Defensa, que s'han traslladat a Màlaga des d'Astúries. Així mateix, l'empresa sueca –dedicada a la geolocalització– que va participar l'agost del 2010 en el rescat de 33 miners xilens, atrapats més de 700 metres sota terra, s'ha afegit a l'operatiu.

El delegat del govern espanyol a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha assegurat aquest vespre que la Guàrdia Civil "no està fent cap altra investigació, més enllà de coordinar tots els treballs i estar a prop de la família". En aquest sentit, ha afegit que "l'única hipòtesi" que hi ha sobre la taula és que el nen sigui al pou. El menor va caure per un petit orifici d'entre 25 i 30 centímetres de diàmetre i uns 100 metres de profunditat fet per buscar aigua. L'esperança dels equips de salvament és que a sota s'hi hagi creat una càmera d'aire i el nen hagi pogut sobreviure.

L'alternativa d'obrir dos túnels és l'opció més segura de les que es plantegen des de dilluns. Malgrat tot, el pare del Julen ha esclatat aquest matí contra l'operatiu de rescat en declaracions a 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco. "Molts tuits de suport, molts vots, però de mitjans cap. ¿Vostè sap el que és estar aquí des de fa 30 hores esperant que treguin el teu fill d'un pou? No digueu que està venint l'alcalde ni ningú, dieu el que estan fent aquí, que no estan fent una puta merda", ha dit.