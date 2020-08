La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta va construir una piscina sense permisos

La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, la republicana Neus Sanromà, va fer construir una piscina a casa seva sense els permisos necessaris. A principis del 2019, quan encara no ostentava el càrrec, va sol·licitar els permisos per edificar una bassa/piscina a la casa que té als afores d'Arnes i se li va concedir sempre que fos una construcció dedicada "exclusivament a l'activitat agrària" i que es garantís "la màxima integració en el medi rural" utilitzant el mateix "sistema constructiu i tipologia aparent de l'edificació del lloc on està ubicada".

En la sol·licitud per construir-la, el marit de Sanromà, Juan José Cruz, agent rural a la Terra Alta, va argumentar que es tractava d'una bassa per recollir l'aigua de la teulada que es destinaria al reg. Es va presentar la documentació per fer una construcció a la part oest de la casa que havia de tenir unes dimensions de 6,50 de llarg, 3,50 d'ample i 1,40 de profunditat, i que es faria amb blocs de formigó amb revestiments blancs per adequar-se a l'entorn. A la infraestructura s'hi afegiria una depuradora d'aigües, i l'obra –que estava pressupostada en 4.000 euros– la realitzaria Cruz mateix, sense necessitat de contractar cap empresa per fer-se'n càrrec.

Analitzant la documentació aportada pel sol·licitant, els tècnics municipals van considerar que es tractava d'una piscina en sòl no urbà i que, per tant, l'expedient s'havia de remetre al departament d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre i al departament d'Agricultura, que van respondre que per les característiques de l'obra quedava únicament subjecte a llicència municipal però alhora remarcant de manera molt clara que era una construcció agrícola que s'havia d'integrar a l'entorn de la finca. A finals d'agost del 2019, quan Sanromà ja era presidenta del Consell Comarcal, es va notificar la resolució perquè Cruz pogués fer la bassa. I aquest 2020, durant la pandèmia pel covid, una empresa especialitzada va acabar l'obra: una construcció en alt amb graons antilliscants per entrar-hi, tota revestida amb una lona blava i amb totes les sortides necessàries per fer servir la depuradora i tenir l'aigua neta.

Sanromà manté que es tracta d'una bassa per al reg de les oliveres que envolten la finca i hi ha una canonada que permet abocar l'aigua fins als arbres que hi ha al voltant. Sosté que la construcció va ser feta fa tres anys –els permisos es van concedir ara fa un any– i, com que tenia pèrdues, l'única solució que hi havia era revestir tota la superfície amb aquest material que s'utilitza per a les piscines. "En una bassa t'hi pots banyar", afegeix per reafirmar que es tracta d'una construcció que s'adequa al que fixa la llei. Ara és l'Ajuntament d'Arnes qui ha de fer el seguiment de la construcció per si es compleixen els requisits fixats, tal com remarcaven Urbanisme i Agricultura en els seus respectius informes.