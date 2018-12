El preu dels llibres i les excursions s’haurà de dir abans de la matrícula

Totes les escoles i instituts de Catalunya -públics, concertats i privats- hauran de publicar els pagaments obligatoris que suposa a les famílies escolaritzar els seus fills en aquell centre. Són despeses extra, de conceptes que influeixen en el dia a dia dels alumnes: des del preu dels llibres de text fins al del xandall o la bata, passant pel cost d’activitats en horari lectiu com les excursions o les colònies. Segons ha sabut l’ARA, a partir del curs que ve el departament d’Educació obligarà els centres a publicar aquestes despeses suplementàries a la seva pàgina web abans del procés de matrícula, per tal d’assegurar-se que són preus raonables i que no exclouen alumnes per motius socioeconòmics. És, doncs, una eina que utilitzarà el departament per lluitar contra la segregació, un dels principals problemes del sistema escolar.

Així doncs, en la normativa d’inici de curs el departament hi inclourà l’ordre perquè tots els centres facin públic (a les pàgines webs i als tríptics informatius) els pagaments obligatoris a les famílies abans de fer la preinscripció. És a dir, s’hauran d’especificar tots els costos que no són d’escolarització i matrícula (en el cas dels centres públics això ho paga la Generalitat) però que són d’obligat pagament. És el cas, per exemple, del preu dels llibres de text o de les tauletes digitals. El preu mitjà varia en funció de l’edat dels alumnes, però es mou en una forquilla que va aproximadament dels 100 euros a primària fins als 300 a batxillerat.

Evitar la segregació

A banda dels llibres de text, hi ha altres despeses que poden agafar desprevingudes les famílies, com haver de comprar un xandall concret. Amb aquesta mesura el departament vol estalviar-se casos com el que una família ha portat recentment al Síndic de Greuges, en què un alumne d’una escola pública no va anar a una sortida escolar perquè la normativa deia que tots els alumnes havien de portar una mateixa peça de roba i els pares s’hi van negar.

La publicació de les despeses obligatòries permetrà al departament controlar que aquests costos afegits siguin legals i no segregadors. En aquesta línia, es vol evitar també l’efecte pervers d’iniciatives com les excursions o les colònies, en què no és obligatori assistir-hi però que creen un greuge comparatiu si hi ha infants que no es poden pagar l’activitat.

En plena crisi econòmica, l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) va xifrar en un 25% la reducció de les colònies escolars i ho va atribuir a les dificultats econòmiques de les famílies, però també a la desmotivació i els problemes organitzatius que generaven les retallades als centres.

Les colònies, un maldecap

El que no queda clar, per ara, és com detectarà el departament quins preus són segregadors i no s’ajusten a la normativa i, en cas que així sigui, com actuarà la conselleria per sancionar les escoles.

Seria el cas, per exemple, de centres que inflen els preus de les colònies. L’ARA ha comprovat, per exemple, que hi ha escoles de primària concertades que cobren més de 200 euros a les famílies per tres dies de convivències quan, en realitat, el preu de cost per a l’escola (només cal consultar els preus anunciats a les webs de les cases de colònies) és de poc més de 100 euros per infant.