Els preus de graus i màsters es rebaixen el 30% el curs que ve

Fa nou anys que els estudiants pressionen per una rebaixa dels preus de la universitat, després que el Govern pugés un 67% les taxes universitàries i situés Catalunya com la comunitat autònoma amb els preus més alts de l'Estat. Fa uns mesos el Govern va proposar una rebaixa del 30% de les taxes universitàries per atreure els comuns als pressupostos, i aquella promesa ara es converteix en realitat: la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), formada per Govern i universitats, ha aprovat aquest dijous el nou decret de preus que permetrà rebaixar un 30% els preus de matrícula en graus i màsters per al curs 2020-2021. La decisió arriba després d'anys de reivindicació dels estudiants a les aules i als carrers, i també de les mocions al Parlament en què s'instava el Govern a reduir un 30% el preu dels graus.

Un dels problemes era que no es podia aprovar una rebaixa de les taxes si no s'augmentava el finançament a les universitats. Els rectors exigien que la Generalitat els compensés d'alguna manera aquest 30% menys que deixaran de pagar els estudiants. Segons la secretaria d'Universitats, la compensació prevista en els pressupostos és d'uns 57 milions d'euros.

A la pràctica, la rebaixa suposa que un curs de grau estàndard de 60 crèdits passarà a costar entre 1.061 i 1.660 euros, en funció del títol. Per exemple, un estudiant de dret passarà de pagar més de 1.500 euros per fer 1r a poc més de mil, o un alumne de medicina no pagarà més de 1.660 euros quan ara en pagava gairebé 2.500. Es mantenen, per tant, les tres categories de títols, segons un coeficient que s'anomena estructura docent: els graus del coeficient A, com dret o turisme, tindran un cost de 17,69 euros cada crèdit i un curs valdrà 1.061 euros; els del coeficient B, com comunicació audiovisual o psicologia, valdran 25,04 euros el crèdit (és a dir, 1.502 euros un curs); i els del coeficient C, com medicina o ciències biomèdiques, costaran 28,82 euros cada crèdit i s'enfilaran als 1.660 euros. En el cas dels màsters habilitants, com per ser professor o advocat, el nou preu es fixa en 28,82 euros per crèdit, i per a la resta de màsters es rebaixa fins als 46,11 euros, també un 30% menys que ara.

Descomptes addicionals a les rendes baixes

A aquesta rebaixa hi tindran accés absolutament tots els estudiants. A més, els estudiants amb les rendes més baixes que no tenen ja la matrícula gratis perquè no es beneficien de la beca general de l'Estat tindran accés a les beques Equitat, que són uns descomptes addicionals que poden ser del 80% respecte al preu màxim de grau. Així, els estudiants amb rendes corresponents als trams 1 i 2 pagaran entre 212,4 i 498 euros, segons la carrera.

Segons la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, la mesura és especialment important "donada la situació de crisi econòmica derivada del covid-19 que ja pateixen moltes famílies catalanes".

No fa gaires dies les universitats catalanes mostraven la seva preocupació per l'impacte que el coronavirus pot tenir tant en les matriculacions com en l'activitat docent. Preveuen una caiguda del nombre d'estudiants de grau, però sobretot de màsters i postgraus, ja sigui perquè moltes famílies no podran assumir el cost de les matrícules a partir del curs que ve, perquè deixaran de venir estudiants estrangers o perquè n'hi haurà que no voldran apuntar-s'hi si l'activitat ha de ser online a causa de les restriccions per la pandèmia.