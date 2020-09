Un professor de la UAB fa classe sense mascareta i diu als alumnes que el coronavirus són "ximpleries"

Era el primer dia de classe amb el professor Antonio Galera per als alumnes de tercer del grau d'educació primària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A l'assignatura d'educació física i la seva didàctica, el docent, que es nega a portar mascareta, va anunciar als alumnes que tampoc respectarà "mesures absurdes imposades per un experiment social massiu". Al seu parer, va dir, el coronavirus són "ximpleries". Així ho ha denunciat a les xarxes el Consell d'Estudiants d'Educació de la UAB.

Segons els testimonis dels alumnes, Galera els va dir que si volien portar mascareta a les seves classes havien de portar signat un consentiment dient que l'eximien "de qualsevol responsabilitat" per si en un futur morien "per dur mascareta", assegura una alumna a l'ARA. Quan els estudiants van demanar-li que rectifiqués, Galera els va dir que es canviessin de grup o demanessin un canvi de professor. Va arribar a dir que no faria classe als que abans d'entrar es rentessin les mans amb gel, que no seguirà el protocol de l'Autònoma si apareix un cas positiu i que marxin de classe els estudiants que sí que vulguin complir les normes imposades per la UAB.

Al veure que el professor s'enrocava, els estudiants van avisar una vicedegana, que, juntament amb un altre professor, va enfrontar-se amb Galera. La classe es va acabar suspenent.

Segons fonts consultades per l'ARA, l'Autònoma ha confirmat que "un professor no està seguint les normes de seguretat del pla de contingència" de la universitat, i ara els serveis jurídics estan estudiant les mesures que prendrà el centre al respecte. Ja avisen, però, que "en cap cas es permetrà que ningú que vulneri les normes de seguretat aprovades participi en l'activitat de la universitat, sigui estudiant, professor o personal d'administració".

Segons expliquen els alumnes, ja durant el confinament el professor va enviar des del correu electrònic corporatiu de l'Autònoma correus amb enllaços de vídeos i articles que donen suport a teories negacionistes i conspiranoiques sobre el virus.