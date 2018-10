Les promeses pendents de l’alcaldessa

Ada Colau està acabant el mandat sabent que no ha complert algunes de les seves grans promeses electorals. No haurà aprovat l’enllaç del tramvia per la Diagonal -tot i que, ara, amb el relleu d’Alfred Bosch per Ernest Maragall a ERC, els comuns veuen una nova oportunitat de cara al proper mandat-, ni haurà introduït cap canvi a l’ordenança de civisme, i el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) continua funcionant, per citar-ne tres. Però, immers ja en l’esprint final del mandat, l’equip de BComú ha aconseguit acords importants. Tant polítics -com el que permetrà convocar el concurs per a la nova contracta de la neteja o obligar a reservar el 30% de noves promocions a pisos de protecció oficial- com d’àmbit de ciutat -com el que farà que la Sagrada Família regularitzi les seves obres-. I intenta, a contrarellotge, desencallar projectes que no han trobat, fins ara, els aliats necessaris. L’equip de Colau continua convençut de poder aprovar la creació d’una funerària pública. Els comuns no portaven aquesta iniciativa al programa, però es van comprometre amb ERC a tirar-la endavant i, fins ara, no han aconseguit sumar-hi el PSC, que seria l’aliat definitiu.

Un cop encarrilat l’acord de la neteja, que era el repte més urgent sobre la taula de Colau, queda, per a aquests mesos, la negociació del pressupost del 2019, que l’alcaldessa ha plantejat com una triple entesa per aprovar els comptes de l’Estat, la Generalitat i la ciutat. El govern municipal podria prorrogar els del 2018, però si fes això acabaria el mandat sense haver aconseguit negociar-ne cap. Un altre dels projectes que s’havien endut el revés de l’oposició és la multiconsulta, que s’havia de fer el mes de juny passat i que havia d’incloure una pregunta sobre una altra de les promeses que encara no s’han materialitzat: la municipalització de l’aigua. El ple de l’octubre desencallarà, previsiblement, el tema de la consulta, perquè els partits s’hauran de posicionar sobre l’informe que alerta que la votació en què van tombar el projecte no es va fer bé. La multiconsulta ja es faria el mandat que ve. També haurà de concretar els canvis en els antiavalots de la Guàrdia Urbana i fer balanç dels pisos públics construïts.