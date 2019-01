El caçador acusat d'assassinar dos agents rurals continuarà entre reixes dos anys després del crim

El caçador acusat d' assassinar dos membres del cos d'Agents Rurals el gener de 2017 en uns terrenys de caça d'Aspa continuarà preventivament entre reixes. A l'home, que tenia la llicencia caducada, el van detenir el 24 de gener del 2017, tres dies després del doble assassinat, del qual es compliran aviat dos anys. Tot i que encara no l'han jutjat, la defensa n'havia demanat l'excarceració, però l'Audiència de Lleida ha decidit prorrogar-ne la presó preventiva.

Entre els arguments del tribunal hi ha l'"alt risc de fuga" de l'acusat, tenint en compte que s'acosta el moment del judici, i la gravetat del crim. La defensa de l'home havia al·legat que podria preparar millor el judici en llibertat i que no hi havia risc que fugís perquè té tota la família a Catalunya i serà pare aviat. Però l'Audiència no ha estimat els seus arguments. Considera que l'acusat podria fugir per les elevades penes que li demanen – 48 anys en el cas de la fiscalia i 51 en el cas de les famílies dels agents morts–, i afegeix que "donades les circumstàncies" en què tot apunta que s'haurien produït els fets i la seva "extrema gravetat", es fa necessari també "evitar el risc de reiteració delictiva".

Arran del doble crim, la Generalitat es va comprometre a dotar de més mesures el cos, per exemple armilles, porres extensibles o manilles. Els Agents Rurals havien reclamat també desenvolupar el reglament d'ús d'armes, que fins a aquell moment no s'havia fet.