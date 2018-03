La protesta de Sant Joan Despí té recompensa

Les prop de 150 famílies de Sant Joan Despí a les quals es volia aplicar una pujada dràstica del preu del lloguer comencen a recollir els fruits de la mobilització. Si inicialment els volien apujar els contractes entre un 40% i un 100% sobre el preu actual, després de dos mesos de negociacions, l’empresa propietària ha cedit i ha acabat acceptant la proposta comunitària inicial de deixar-ho en un increment del 20% gradual i conjunta, independentment del nivell d’ingressos. Almenys això diu l’esborrany presentat per l’administradora de finques, Medasil Desarrollos SL, que ahir van aprovar en assemblea els veïns de l’edifici santjoanenc.

La nova oferta confirmaria una pujada progressiva de prop d’un 5% el primer any, un 5% el segon i un 10% el tercer per a la majoria de contractes. El punt de conflicte de l’esborrany és que hi ha uns quants inquilins que no han de renovar el contracte fins d’aquí un o dos anys i que rebrien la pujada de manera més directa. L’objectiu de la gestora és que l’any 2021 tots els pisos hagin crescut un 20% en el preu, sense importar la data de renovació. Aquest punt va ser rebutjat a l’assemblea i es va decidir seguir negociant.

Encara amb les despeses del nou contracte i la fiança per aclarir, el representant del veïnat, Óscar Alcobendas, assegura que s’ha de valorar molt positivament l’evolució de les ofertes. Però lluny de donar les reunions per tancades recalca que “ara queda confirmar que l’esborrany es converteixi en un contracte tipus sense trampes” i, un cop valorat pels serveis jurídics del bloc, convertir-lo en “la carta magna” dels veïns.

Des del Sindicat de Llogaters, la plataforma que ha assessorat el bloc, Óscar Blanco celebra aquesta “victòria aclaparadora” d’uns veïns davant de “l’immens banc d’inversions Goldman Sachs”. A més, Blanco apunta que aquest cas s’ha convertit en una “referència per a tot el col·lectiu dels llogaters”, perquè ha sigut capaç de mobilitzar-se, ha rebut atenció política i ha pogut comunicar que “el gran problema de fons és la llei d’arrendaments urbans”.