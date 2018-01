Què és la sarna? Com es contagia i com es tracta?

260x366 L'àcar paràsit 'sarcoptes scabiei', excavant una galeria a la pell L'àcar paràsit 'sarcoptes scabiei', excavant una galeria a la pell

Tot i que la sarna no és una malaltia greu, "no s'ha de banalitzar", segons destaca el secretari de Salut Pública de la conselleria de Salut, Joan Guix.

Segons el mateix Guix, hi havia hagut "un infradiagnòstic i una infranotificació" de casos. "Ara en veiem més perquè es detecten i es declaren més als serveis epidemiològics", especifica, també per evitar l'alarmisme davant les noves xifres. Entre els anys 2010 i 2017 es van declarar a Catalunya 115 brots, que van afectar 947 persones. Durant el 2017 es van notificar 29 brots de sarna.



Què és la sarna?

L’escabiosi (sarna) és una malaltia contagiosa de la pell causada per l’àcar humà de la sarna. La transmissió de la sarna acostuma a ser per contacte personal proper i perllongat amb la pell d’una persona afectada; per la roba de vestir, tovalloles i roba de llit recentment contaminada.



Quin és el període d'incubació?

El període d’incubació de la sarna, que és més habitual en mesos de tardor i d’hivern i en espais on hi ha una major concentració de persones, és de 2 a 6 setmanes, fet pel qual no es descarta l’aparició de casos en les properes setmanes.



A qui afecta?

La sarna no és infreqüent i pot afectar a qualsevol persona de qualsevol estrat social, no tenint una relació directa amb els hàbits d’higiene personal.



Com es tracta?

La sarna té tractament altament efectiu mitjançant crema o loció antiparasitàries que actua de forma immediata a la seva aplicació. El tractament es repeteix al cap d’una setmana.