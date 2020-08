Per què pots rebre l’alta mèdica encara que la PCR sigui positiva?

Tens la baixa mèdica perquè t’han diagnosticat el covid-19 i, com que no presentes símptomes, et fan una PCR per veure si pots tornar a treballar. La prova surt positiva i continues de baixa. Al cap d’una setmana et fan una altra PCR, que dona el mateix resultat, però llavors, i després d’un test serològic positiu, reps l’alta del metge de capçalera. Tot i que la decisió pot sorprendre, és el que marca el protocol del departament de Salut sobre la tornada a la feina en casos de coronavirus. I no és cap situació hipotètica. En conversa amb l’ARA, un bomber de la Generalitat explica que després de donar positiu en diverses PCR -i en el test serològic- té l’alta mèdica, però li han demanat que no digui que és positiu. Tot plegat genera recels a les persones que reben l’alta amb una PCR positiva.

El cas del bomber, que prefereix no revelar la seva identitat, posa sobre la taula el que passa amb els treballadors de covid-19 que, tot i no tenir símptomes, són positius persistents. La metge de capçalera que li va donar l’alta ara li ha dit que revisaran el seu cas amb la direcció del centre d’atenció primària. Com que l’alta li ha coincidit amb unes setmanes vacances, no s’ha reincorporat. Però el bomber expressa inquietuds per haver de treballar, amb les particularitats de la seva feina, quan és positiu de coronavirus havent-li recomanat que no ho digui i amb el neguit de ser un contagi. Encara té alguns ganglis una mica inflamats, una situació que el manté intranquil perquè dubta de fins a quin punt poden ser símptomes.

Una prova “molt sensible”

Davant els casos prolongats, el metge Xavier Bayona, director dels equips d’atenció primària del Gornal i Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat, explica que la PCR és una prova “molt sensible” que pot arribar a trobar fragments residuals del virus en l’etapa final de la infecció. “La PCR no busca el virus sencer, sinó parts. Amb la prova pots detectar-ne trossos que donin positiu”, afegeix. Per això, davant un positiu prolongat i passat el temps en què es calcula que una persona combat el covid-19, si el pacient es troba bé se li pot donar l’alta, diu Bayona, que remarca que s’ha de tenir en compte l’estat general del contagiat.

El protocol del departament de Salut, de fet, estableix aquesta actuació i dona la decisió final al metge de capçalera. Consultat per l’ARA, Salut assegura que les persones no poden tornar a treballar fins que han passat almenys 72 hores sense símptomes i com a mínim 10 dies des que la PCR ha sigut positiva si es rep el vistiplau del criteri mèdic. Segons el protocol, si és possible, abans de tornar a la feina s’ha de fer la prova a partir del setè dia des que van començar els símptomes en els casos lleus o a partir del catorzè dia des de l’alta hospitalària en els ingressats, sempre que s’hagi estat almenys 72 hores sense febre des que s’ha deixat de prendre el tractament i s’hagi experimentat una millora dels símptomes. Si la PCR és positiva, el pacient ha de continuar en aïllament i repetir la prova fins que sigui negativa.

En aquest últim punt, però, el protocol planteja l’excepció: si a partir dels 14 dies la PCR encara és positiva, es pot fer un test serològic que en cas de ser positiu -per tant, té anticossos-, permet que una valoració mèdica avali tornar a treballar complint les mesures d’higiene i distància. Durant les primeres setmanes de la pandèmia, però, en alguns centres hospitalaris, donada la falta de personal, alguns treballadors amb PCR positiu, si no tenien símptomes, van anar a treballar.

Bayona apunta que les mesures de protecció per als positius de covid-19 que tornen a la feina són les que ja es demanen en general. Des de Salut es descarta que hi hagi risc de contagi en casos prolongats perquè es creu que la càrrega del virus, la mateixa que fa que la PCR sigui positiva en detectar fragments residuals, és insuficient per transmetre la infecció.