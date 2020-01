Emergències no va saber durant més d'una hora si l'aire tenia tòxics per l'explosió de Tarragona

Va passar més d'una hora des que es va produir l'explosió a l'empresa Iqoxe, al complex petroquímic de Tarragona, fins que es va saber que l'aire no tenia tòxics. A les 18.38 h de dimarts es rebien les primeres trucades al 112 per l'explosió però no va ser fins a les 19.40 h que es va confirmar que l'aire més pròxim a l'empresa no tenia tòxics, segons les anàlisis dels Bombers. Aquestes medicions només afectaven el radi de l'incendi. Va ser a les 20.20 h quan van arribar les lectures de les unitats de Medi Ambient, que descartaven la presència de tòxics a l'aire fora de la planta química. En la primera hora de l'explosió, doncs, Protecció Civil –que gestiona les emergències a Catalunya– desconeixia si l'aire podia ser perjudicial per a la població, però no va activar les sirenes, que és el sistema previst per anunciar el confinament.

Per què no es van fer sonar les sirenes? Fonts de Protecció Civil argumenten que les informacions que tenien en la primera hora no detectaven danys o fuites a l'exterior del polígon de la Canonja i que cap de les trucades que van rebre al 112 –ni de les policies locals ni dels alcaldes– van venir de persones amb molèsties o picors. Per això, i per evitar un efecte alarmista, es va descartar activar les sirenes.

De fet, l'aplicació del pla d'emergència químic, el Plaseqcat, va arrencar amb mal peu. Es va activar a les 18.58 h, 20 minuts després de les primeres trucades al 112, però encara no se sabia en quina empresa havia passat l'explosió perquè, segons fonts de Protecció Civil, Iqoxe no va trucar al 112 ni al CECAT (el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya). Tot i així, la companyia manté que "el responsable de seguretat va agafar el comandament i va avisar els bombers del Parc Químic". A les 19.01 h, Emergències va enviar un SMS als alcaldes de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí i el Morell per alertar de l'explosió, però no va ser fins a les 19.10 h que va tenir coneixement que l'incendi s'estava produint a Iqoxe. Al saber-ho, va elevar la categoria de l’accident segons el protocol.

Amb el nom de l'empresa ja se sabia que la planta química estava ubicada a la Canonja i les substàncies perilloses que podien estar cremant. El Plaseqcat recull que Iqoxe és una empresa amb un nivell de risc alt i que té òxid d'etilè –que és tòxic–, nafta i òxid de propilè, una substància que, en cas d'incendi, pot ser molt inflamable. Davant d'aquesta situació, a les 19.15 h Protecció Civil va demanar el confinament preventiu a Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, el Morell i la Canonja, però, tot i així, no va activar les sirenes. Segons Emergències, en aquell moment es desconeixia quina substància cremava exactament, i es va decidir esperar a tenir més informacions abans de fer sonar les alarmes malgrat que no estava clar si l'aire tenia tòxics.

Una substància tòxica

Només va ser a les 19.34 h, quan es va tenir constància que estava cremant òxid d'etilè –una substància tòxica en cas d'inhalació–, que Protecció Civil va anunciar el confinament obligatori en un barri de Vila-seca, dues zones de Tarragona i a la Canonja, i va decidir activar les sirenes. Havien passat més de 20 minuts des que es coneixia que podia cremar òxid d'etilè i encara no estava clar si l'aire tenia tòxics. Sí que se sabia que l'òxid d'etilè podia estar afectant la població pròxima a l'empresa.

Al final les sirenes no es van sentir perquè a les 19.40 h es van rebre les anàlisis dels Bombers. Però fonts dels Bombers de la Generalitat puntualitzen que els seus controls ambientals es limitaven al radi de l'empresa, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels equips d'extinció. De fet, la responsabilitat de fer les lectures ambientals és dels tècnics de la secretaria de Medi Ambient del Govern, lectures que no van arribar fins a les 20.20 h a Protecció Civil. Els primers resultats feien referència a les anàlisis a la zona del riu Francolí pròxima a la planta química.

Fonts de la secretaria expliquen que a Tarragona tenen una densitat "important" d'estacions de mesurament i recorden que els tècnics van comprovar que la columna de fum anava cap amunt.