Els metges reclamen que s'apliqui la normativa del tabac a cigarrets electrònics i vaporitzadors

L'Assemblea General de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha aprovat per unanimitat aquest cap de setmana un informe sobre sistemes electrònics d'administració de nicotina en què insten a l'aplicació de la mateixa normativa nacional i internacional del tabac. El president del Col·legi de Metges de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha estat l'encarregat de presentar l'informe, en una exposició en què ha incidit en el "perill" que representa la nicotina per a la salut humana pel seu poder addictiu i la seva toxicitat.

Així, Hidalgo ha advertit que aquests sistemes, que inclouen cigarrets electrònics i vaporitzadors, "no poden ser emprats com a tractament per a la deshabituació al tabac, sinó que poden ocasionar un increment de consumidors, sobretot entre joves i exfumadors".

En l'informe de l'OMC es constata que "no hi ha proves" que descartin que aquests aparells presenten les qualitats tòxiques de fumar tabac cremat en cigarrets convencionals o les addictives de la nicotina. A més, recull que "l'ús de nicotina exposa els no fumadors als efectes negatius per a la salut".

Segons aquest document, s'ha comprovat que la concentració de nicotina en plasma de l'usuari està relacionada amb la concentració de nicotina líquida de el cigarret electrònic. "Els fumadors de cigarrets sense experiència en aquests dispositius poden obtenir perfils d'administració de nicotina similars als convencionals". De fet, l'estudi apunta que, basant-se en les tendències actuals, és "probable" que a partir del 2030 el tabac sigui el causant de més de vuit milions de morts anuals, principalment en països d'ingressos baixos i mitjans.

En aquest escenari, l'informe de l'OMC conté diverses recomanacions, com ara la necessitat d'advertir el jovent de "l'alt risc" de drogoaddicció amb la nicotina, "independentment del dispositiu emprat per a la seva inhalació". En la mateixa línia, exigeixen als fabricants que l'etiquetatge inclogui una llista detallada dels seus components i advertències sobre la toxicitat dels productes.