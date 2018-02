Advocats barcelonins recullen firmes demanant la dimissió de la degana per haver renyat el president del Parlament

Entre els advocats col·legiats de Barcelona s'ha impulsat una recollida de firmes per demanar la dimissió de la degana del Col·legi d'Advocats (ICAB), Maria Eugènia Gay, per haver renyat el president del Parlament, Roger Torrent, durant un acte institucional amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i la plana major judicial. En el seu discurs, Torrent va parlar de l'existència de "presos polítics", una expressió que va provocar que el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, i el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, juntament amb altres persones, marxessin de la sala. En aquell moment, Gay va interrompre Torrent: "Sisplau, president! No era la idea, l'has feta bona, eh! Moltes gràcies!", va dir-li.

La iniciativa es basa en un dels articles de l'estatut de l'ICAB que permet convocar una junta extraordinària per reprovar l'actuació de la degana o qualsevol dels membres de la junta de govern de l'organisme i demanar-ne la dimissió si la seva gestió compromet la institució. S'ha posat en marxa una adreça de correu electrònic (dimissioeugeniagay@gmail.com) perquè els lletrats facin arribar el seu formulari per demanar la dimissió de Gay.

Una de les impulsores de la recollida, l'advocada Teresa Vallverdú, ha explicat en declaracions a l'ARA que la reacció de Gay va provocar un neguit entre diversos dels advocats de la institució, a qui no va agradar que "qui representa el Col·legi censurés la llibertat d'expressió" de Torrent i no li atorgués el respecte que mereixia com a "primera autoritat del país".

Vallverdú explica que la iniciativa no té a veure amb cap ideologia política. "És una qüestió de democràcia i d'educació", explica la lletrada, que recorda que la degana només va fer callar al president del Parlament: "Hauria d'haver demanat als altres càrrecs -en referència al president del TSJC i el fiscal superior- que no s'aixequessin, perquè ells són els garants dels drets fonamentals de la ciutadania, entre els quals el de la llibertat d'expressió", assenyala.

Dissabte -l'endemà del polèmic acte- la degana va emetre un comunicat en què assegurava que el Col·legi sempre ha procurat que les institucions que participen en els seus actes gaudeixin d'una "total i absoluta llibertat d'expressió, sense més límits que guardar els temps atorgats per permetre que la sessió es desenvolupi amb normalitat i el respecte degut a tots els assistents".

Gay va prendre possessió del càrrec de degana el juny passat. A l'octubre, la junta que dirigeix va constituir una comissió independent per a la mediació el diàleg i la conciliació entre el govern d'Espanya i la Generalitat que facilités "ponts de diàleg i entesa" per fer possible "una solució a la situació política" del moment.

Campanya ciutadana

Paral·lelament, també s'ha engegat una campanya ciutadana de recollida de signatures per demanar la dimissió de la degana a través de la plataforma Change.org. En 48 hores s'han recollit més de 10.000 signatures.

Els firmants consideren que Gay va demostrar una "manca d'equanimitat en el tracte cap al president del Parlament i una evident parcialitat de judici", ja que va tallar Torrent però no va dir res al president del TSJC ni al fiscal superior per haver marxat de l'acte en ple discurs del president del Parlament.