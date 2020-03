Els aïllats a casa només s’han de preocupar si senten que s’ofeguen

La Teresa, de 62 anys, té coronavirus. Dijous passat va començar a experimentar símptomes molt similars als d'un quadre gripal: tenia dècimes de febre, una mica de tos i malestar general a les articulacions. Però ella sospitava que era SARS-CoV-2. No va trucar a emergències, sinó que va notificar el seu estat a l'apli de seguiment del virus a Catalunya, l'Stop Covid-19 Cat. El test va avançar-li que era probable que patís la malaltia i ahir, cinc dies després, la prova diagnòstica ha confirmat el positiu. La Teresa, però, diu que està tranquil·la. "Evoluciono dins la normalitat i no tinc problemes respiratoris", explica, i afegeix que a partir d'ara es quedarà a casa, com ho farà el 85% de la població que contreu la Covid-19, que passa la malaltia aïllada al seu domicili i sense necessitar atenció mèdica.

Símptomes més comuns

La majoria té un quadre gripal amb febre, tos i dolor muscular

Els símptomes més comuns per infecció de coronavirus inclouen febre, tos persistent i un malestar físic generalitzat, com ara mal als músculs o a les articulacions. La tos és recurrent entre els malalts de Covid-19, però no és una raspera superficial, sinó una tos seca que prové des del pit. També és habitual que pateixin febre (entre els 37,7 i els 39 graus), ja que el cos es defensa del virus escalfant-se. Els pacients lleus també poden patir diarrees i dolors abdominals, així com pèrdues transitòries de l'olfacte i el gust, sentits que es recuperaran un cop se superi la malaltia.

Senyal d'alarma

S'ha d'avisar emergències si hi ha sensació d'ofec i no arriba l'aire

El que no és un bon senyal és que la persona senti que s'ofega i que no li arriba l'aire als pulmons. El malestar al pit indica que hi ha afectació als pulmons i que hi ha risc que la sang no s'oxigeni com cal. Serà en aquest moment que caldrà alertar el 061. "La majoria de la població no tindrà aquest problema, només se sentiran aixafats com en una grip", matisa el cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes.

Hospitalització

Els majors de 60 anys tenen més risc de contreure una pneumònia greu

El 15% dels malalts de Covid-19 requereixen atenció hospitalària per pneumònies o insuficiència respiratòria. Solen patir afectacions als pulmons i necessiten algun tipus d'assistència, sigui una intubació o una mascareta d'oxigen. Clarament, l'edat agreuja aquest pronòstic, ja que les persones majors de 60 anys presenten més problemes de base i és fàcil que es descompensin. Però Paredes reconeix que, tot i que són pocs, també hi ha casos complexos entre pacients a partir dels 50 anys. Aquests són -puntualitza- els que han de tenir més vigilància si senten que la sensació d'ofec persisteix o s'intensifica amb el pas de les hores.

Tractament

Els malalts han d'aïllar-se, hidratar-se i prendre analgèsics

Les recomanacions mèdiques són semblants a les que s'indiquen per a malalts de la grip, sempre que la persona no tingui una edat avançada i no presenti cap patologia prèvia. La recepta és senzilla: descans, hidratació i analgèsics o antitèrmics com el paracetamol. Com que la malaltia no la causa un bacteri, sinó un virus, no es poden fer servir antibiòtics, i tampoc no hi ha cap tractament directe. És a dir, únicament se'n poden controlar els símptomes.

Incubació

Cap malalt presenta la malaltia passats 14 dies des del contagi

L'organisme de la persona infectada triga de mitjana entre cinc i set dies a exterioritzar els símptomes de la infecció. Alguns afectats els experimenten de forma primerenca, pocs dies després d'haver-se infectat. D'altres triguen més i pot passar tota una setmana fins que en reconeixen els senyals. Per això, el confinament domiciliari es considera clau per tallar les cadenes de transmissió, ja que no hi ha evidència científica que demostri que hi hagi malalts que presentin els primers símptomes dues setmanes després del contagi.

Transmissió

Els majors de 60 anys tenen més risc de contreure una pneumònia greu

L'afectat ja és contagiós abans d'adonar-se que està malalt i també ho és dies després de superar la infecció. Per prevenció, es recomana que els pacients que es consideren recuperats continuïn aïllats a la seva habitació, preferiblement dues setmanes més. "A la pràctica, si la persona supera les dues setmanes i no té símptomes, pot començar a fer una vida més normal. Això sí, sense sortir de casa", adverteix Paredes, que apunta que tampoc ho pot fer el seu entorn, ja que podrien perpetuar les transmissions. "I, evidentment, és essencial que s'extremin les mesures d'higiene de mans i superfícies", conclou l'infectòleg.