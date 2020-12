El Govern descarta endurir les restriccions per Cap d'Any

Es donava per fet que el Govern anunciaria un enduriment de les restriccions per Cap d'Any, perquè quan va presentar les mesures per a les festes de Nadal va advertir que el 28 de desembre es revisarien i des d'aleshores l'evolució del coronavirus, en general, ha empitjorat. Però finalment ha arribat aquest dia i la decisió ha sigut mantenir-ho tot igual, malgrat que feia poc més de 24 hores que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, havia obert la porta a retocar el toc de queda per Cap d'Any. El comitè del Procicat ha donat per bones les restriccions que ja s'apliquen des de la setmana passada tot i admetre que es viu "un moment delicat" pel creixement progressiu del virus, segons ha reconegut la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer.

La nit de Cap d'Any, doncs, el toc de queda s'allargarà fins a la una de la matinada i es permetran trobades de 10 persones d'un màxim de dues bombolles de convivència. El confinament comarcal també es podrà saltar si una mateixa bombolla va a veure familiars i persones pròximes o es desplaça a segones residències i en allotjaments turístics. Per tant, arreu del país –tret de la Cerdanya i el Ripollès, que continuaran tancades– les mesures duraran com a mínim una setmana més. Sàmper ha argumentat que fins ara s'ha detectat "un compliment elevadíssim" perquè la mobilitat va caure un 25% la nit de Nadal i entre un 44% i un 45% per Nadal i Sant Esteve en comparació amb l'any passat.

Però el conseller ha definit com a "molt més que impossible" que els Mossos i les policies locals puguin controlar si se segueixen les restriccions la nit de Cap d'Any, de manera que ha demanat respectar-les "perquè són dies de risc". De fet, Sàmper ha mostrat un discurs contradictori, com també la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè ha reconegut que Cap d'Any "és un tipus de celebració més de revetlla que no pas familiar". Vergés ha defensat que les mesures han pogut "contenir" l'increment del virus, malgrat que ha admès que la pressió actual als centres sanitaris és més alta que a l'inici de la segona onada.

Més ingressats als hospitals

El cert és que, tot i que algun indicador clau va a la baixa, com la taxa de contagi que ja està entorn de l'1,17 –cent persones en contagien 117–, el covid-19 continua en fase d'expansió. A més, les dades públiques encara no reflecteixen l'impacte de les festes en la propagació del virus, però el degoteig d'ingressos als hospitals s'està accelerant: un senyal preocupant de com comença a impactar en l'àmbit assistencial. Ara mateix hi ha 1.736 pacients ingressats als hospitals pel coronavirus mentre que el 18 de desembre, quan es va fer la presentació de les restriccions per Nadal i Cap d'Any, n'hi havia 1.547. Llavors 344 persones estaven a l'UCI i ara són 337. El 18 de desembre el risc de rebrot se situava als 302 punts i actualment és de 377.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha parlat d'un "lleuger repunt" en els ingressos als hospitals des de finals de la setmana passada, encara que ha precisat que fins ara s'ha pogut "contenir". "És un toc d'alerta perquè tenim una part important de la capacitat ocupada pel covid", ha afegit. Malgrat tot, la crida del Govern s'ha limitat a repetir el missatge que ja va fer per Nadal: celebrar un Cap d'Any diferent amb el mínim de gent i reduir la mobilitat a casos imprescindibles per a persones vulnerables.

L'anunci no ha agradat a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha criticat la decisió. "Em sap greu, però no puc compartir-ho. Amb l'actual pressió assistencial, són necessàries mesures de restricció social. Ara no ens la podem jugar", ha publicat a Twitter.