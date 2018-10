L'Estat retira dos dels tres recursos que hi havia interposats al TC contra la llei de l'habitatge

"Hem fet possible el que era impossible". "Hem recuperat la llei catalana de l'habitatge de les urpes del PP". Així d'eufòrics s'han mostrat aquesta tarda els membres del grup promotor de la llei de l'habitatge de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Observatori Desc i l'Associació contra la Pobresa Energètica APE pocs minuts abans que el govern espanyol signés l'acord de desistiment parcial que el PP havia interposat (quan era al govern) al Tribunal Constitucional, i que mantenia suspesa una part important de la ja anomenada llei antidesnonaments.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha confirmat aquesta tarda que l'Estat retiraria dos dels tres recursos. "Avui hem plasmat aquesta voluntat de diàleg i hem prioritzat la retirada de recursos que hi havia interposats contra les lleis que afectaven drets més socials", ha explicat. La ministra i el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, han escenificat l'acord que ja s'havia tancat la setmana passada. Batet ha concretat que aquest doble desistiment permetrà a Catalunya recuperar una llei que obligarà, ara sí, els bancs que tinguin pisos a oferir un lloguer social abans d'arribar a executar un desnonament.

El segon recurs que es retira permetrà activar la cessió obligatòria temporal de pisos buits a mans de grans tenidors, és a dir, la banca i els fons d'inversió, perquè passin a formar part de la borsa de lloguer social que actualment és molt escassa. Segons la portaveu de la PAH, Lucía Delgado, és directament "inexistent".

La retirada d'aquest segon recurs, amb tot, es fa a partir de "l'acord interpretatiu" al qual van arribar el govern espanyol i la Generalitat la setmana passada, que determinava que aquest punt s'hauria de "concretar normativament" quan es desplegui el reglament de la norma.

D'aquesta manera, el govern espanyol es vol assegurar que la cessió obligatòria dels pisos buits en mans de la banca es fa amb unes garanties justes per als grans tenidors. Aquesta mateixa tarda la PAH ha matisat que no els preocupava aquest punt: "No s'ha canviat ni una sola coma de la redacció de la llei i quan es faci el reglament, cosa que des del nostre punt de vista no cal, estarem atents perquè no es desviï ni una mica de la llei, que és el marc que cal respectar", ha explicat Guillem Domingo, membre del grup promotor i de l'Observatori Desc.

El recurs que el govern espanyol manté vigent és el de la segona llei sobre protecció de persones en risc habitacional, la llei 4/2016, i fa referència a l'expropiació de pisos de bancs mentre estiguin en ple procés de desnonament. En aquest sentit, la ministra Batet ha explicat que el govern espanyol va suggerir un canvi al Govern que passava per canviar l'expropiació directa per una sanció, però la Generalitat no el va acceptar. "És per això que el recurs sobre aquest punt, que ja ha tingut sentències semblants desfavorables, es manté", ha conclòs Batet.