Els efectes del retorn del major al capdavant del cos

El retorn del major Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos d'Esquadra té uns efectes en l'estructura del cos que s'abordaran els pròxims dies. Cinc preguntes que Trapero haurà d'afrontar, qüestions que repercuteixen en el funcionament tant intern com extern del cos.

Quin serà el futur de Sallent?

No està clar quin serà el destí del fins ara comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent. Trapero té la potestat d'escollir quin lloc ocupa. Abans de ser el cap de la policia catalana, Sallent havia liderat la Comissaria General d'Informació, dedicada a la lluita antiterrorista. Com a cap dels Mossos, Sallent ha gestionat, entre altres fets, les protestes i els aldarulls de fa un any per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. En una entrevista a TV3, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha al·legat que la sortida de Sallent no és "cap destitució" perquè amb Trapero s'ha fet una "restitució".

Com afecta el canvi als comandaments?

Al marge d'aclarir el destí de Sallent, es dona per fet que Trapero també revisarà la cúpula dels Mossos. En la seva última etapa com a cap del cos el major tenia com a números dos i tres els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero, respectivament. S'haurà de veure, a més, què passa amb la remodelació de l'estructura organitzativa dels Mossos que va presentar a finals de juliol el llavors conseller d'Interior, Miquel Buch. Ho va fer al costat de Sallent, que es preveia que continués al capdavant de l'organigrama però amb un canvi: desapareixia la Prefectura i es convertia en una Direcció Operativa de la Policia.

Quins poden ser els problemes de seguretat?

Les taques de pintura de color vermell a la façana del Palau de la Generalitat sumades als aldarulls de fa dues setmanes al centre de Barcelona són indicadors que apunten a un escenari de protestes al carrer. Els problemes de seguretat que Trapero es trobarà segurament estaran vinculats amb l'ordre públic, els desnonaments i el nou comportament de la delinqüència per l'impacte de la pandèmia del covid-19, que d'entrada va trencar amb la tendència a l'alça dels delictes, que ara ja estan adaptats a la nova realitat.

Quines polèmiques hi ha amb la plantilla?

Malgrat que han entrat noves promocions de mossos des que Trapero va deixar de liderar la policia catalana, el cos encara arrossega una falta d'efectius. Entre les polèmiques obertes amb la plantilla, l'última ha vingut per una intervenció dimecres del conseller Sàmper al Parlament en què va manifestar la voluntat que els serveis jurídics d'Interior deixin d'acusar manifestants per atemptat als agents de l'autoritat o desobediència i es limitin a fer-ho per lesions només si hi hi agents ferits. Una intenció que ja ha posat en peu de guerra els sindicats.

Com serà la relació amb els altres cossos?

El judici a l'Audiència Nacional pel dispositiu de l'1-O ha evidenciat les diferències de Trapero amb el llavors director del gabinet de coordinació i estudis de la secretaria d'estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos, així com els recels amb la instrucció de la causa que va fer la Guàrdia Civil. S'haurà de veure si el retorn del major afecta d'alguna manera les relacions dels Mossos amb els altres cossos.