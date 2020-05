Menys alumnes i més màscares: així preparen el retorn a les aules les escoles arreu del món

França

A França les escoles tornaran a l’activitat esglaonadament a partir de dilluns que ve, 11 de maig. Tot i així, l’assistència serà voluntària. Es prohibirà jugar-hi a pilota i el nombre d’alumnes es limitarà de tal manera que a cada aula hi hagi una superfície de quatre metres quadrats per estudiant. Com a mesures de precaució, tant alumnes com professors s’hauran de prendre cada dia la temperatura abans de sortir de casa, caldrà mantenir una distància social d’un metre (fins i tot a l’hora del pati) i es prohibirà l’intercanvi de llapis, llibres o cap altre material entre els alumnes. A més, el professorat haurà de portar mascareta. Dins de les escoles s’evitarà la barreja de grups i les aules s’hauran de ventilar almenys tres cops al dia. Però malgrat totes les mesures, la decisió del govern d’Emmanuel Macron de reobrir les escoles a partir de l’11 de maig ha generat polèmica. Diversos alcaldes, de qui depenen les escoles infantils, s’oposen a reobrir els centres abans del setembre. Per apaivagar els ànims, Macron va visitar ahir una escola a Poissy amb mascareta i distància social.

La Xina

El passat 27 d’abril els alumnes de l’últim curs de secundària i batxillerat de la Xina van tornar als instituts amb moltes mesures de precaució: se’ls pren la temperatura, han de mantenir la distància social i rentar-se les mans amb el gel desinfectant instal·lat a la porta dels centres abans d’entrar-hi. A ciutats com Pequín o Xangai, i a la major part del país, aquests són els únics estudiants que han tornar ja als centres, perquè s’han de preparar per a la prova d’admissió a les universitats, la temuda Gaokao o selectivitat xinesa. Aquesta prova, en la qual molts joves es juguen el futur, va ser ajornada pel coronavirus i es realitzarà finalment al juliol. Però en algunes regions molt poc afectades per la pandèmia, a la zona de l’est de la Xina, també han tornat a les aules alumnes de primària. Els nens d’una escola de primària de Zhejiang, per exemple, han tornat a classe portant un barret fet a mà per ells mateixos del qual surten dues barres a banda i banda de 50 centímetres cadascuna (de fusta, cartró o cartolina) com a recordatori per mantenir la distància social entre ells d’un metre.

Alemanya

El govern federal i els presidents dels 16 lands, que tenen les competències en matèria d’educació, havien marcat aquest dilluns com la data de retorn a les escoles d’un reduït grup d’estudiants, principalment alumnes d’institut que s’han de presentar als exàmens finals. La decisió de quan tornaran a l’escola la resta de cursos s’ha de prendre avui, quan Angela Merkel es torni a reunir amb els responsables dels lands. La majoria dels estats volen que, abans de l’estiu, tots els nens vagin a l’escola almenys un dia a la setmana. El pla de desconfinament preveu que les classes es divideixin en dos i que els grups alternin les lliçons presencials amb l’educació online. De moment, les llars d’infants continuen tancades, excepte aquelles que donen servei als treballadors essencials i els seus fills.

Regne Unit

No totes les escoles han tancat al Regne Unit. Alguns centres s’han mantingut oberts per donar atenció, no necessàriament acadèmica, als fills dels treballadors sanitaris i altres empleats essencials, així com als de famílies més vulnerables. En principi, la intenció del govern és que els últims cursos de les escoles primàries reobrin l’1 de juny, però són plans que només s’han filtrat a la premsa i no s’han confirmat oficialment. En qualsevol cas, tots els responsables educatius, tant a Anglaterra i Gal·les com a Escòcia i Irlanda de Nord, ja han anunciat que la tornada als centes escolars serà gradual. La premier escocesa, Nicola Sturgeon, fins i tot ha insinuat la possibilitat de fer torns a les aules per respectar la distància social. Un model escolar que, probablement, formarà part de la nova realitat postcovid.

Itàlia

Itàlia és l’únic estat europeu que ha donat per acabat el curs escolar a causa del coronavirus i manté els centres tancats des del 5 de març. Finalment, el govern de Giuseppe Conte va decidir donar aprovat general a tots els alumnes, tot i que hi haurà un examen online oral. De moment, les autoritats italianes no han explicat com es planteja la tornada a les aules però sí que han deixat clar que s’aplicaran mesures de seguretat perquè els alumnes guardin les distàncies mínimes. Conte va justificar la decisió de no reobrir els centres com una mesura per preservar la salut dels nens i atenent les conclusions d’un grup d’experts que havia vaticinat que les aules podien ser un gran focus de nous contagis en cas que es reprenguessin les classes abans de l’estiu i amb l’epidèmia encara sense control.

Portugal

La frenada en la transmissió de l’epidèmia ha fet que el govern de Portugal avanci dues setmanes la reobertura dels primers centres escolars, al 18 de maig. Aquest dia tornen a l’activitat les llars d’infants, tot i que en aquesta primera fase els progenitors que prefereixin que els seus fills es quedin a casa continuaran rebent l’ajuda econòmica aprovada a l’inici de la crisi. També reprenen activitat els alumnes dels dos últims cursos de batxillerat, amb l’obligatorietat de fer servir la mascareta protectora. Per a la resta d’alumnes el curs presencial s’ha acabat i podran seguir les classes a través de lliçons que s’emeten per televisió. L’1 de juny comencen les activitats de lleure extraescolars, mentre que el govern ha donat plena autonomia a les universitats per decidir si reprenen el curs.

Grècia

Segons els plans anunciats pel govern grec, les escoles, que es van tancar el dia 11 de març, tornaran a l’activitat dilluns vinent, un mes després, però de manera progressiva. Primer s’incorporaran els alumnes de batxillerat, i el dia 18 de maig la resta de la secundària. Si el comitè d’experts ho autoritza, les escoles bressol i les de primària engegaran l’1 de juny. Les classes es dividiran en dos torns de 15 alumnes cadascun que s’alternaran: dilluns, dimecres i divendres un grup i dimarts i dijous l’altre. La setmana següent s’invertiran els grups perquè aquells nens que van fer dos dies la setmana anterior ara en facin tres i al revés. El dia que un grup no hagi d’anar a l’escola, els seus alumnes tindran deures per fer a casa. A més, els estudiants que conviuen amb col·lectius de risc poden continuar la formació des de casa a través d’internet i no tornar a l’escola. Segons les normes dictades pel govern grec, a les aules de Grècia hi haurà d’haver una distància 1,5 metres entre pupitres i no funcionarà el servei de menjador. Amb tot, l’ús de mascaretes serà opcional.

Noruega i Dinamarca

A Noruega el retorn a les escoles, que van tancar el 12 de març, va començar el 20 d’abril, quan es van reobrir les llars d’infants. Entre les conseqüències del virus per a les llars d’infants hi ha la prohibició d’utilitzar joguines que no es puguin netejar i la delimitació d’espais per cada grup de nens (les autoritats recomanen sis metres quadrats per cada infant). Pel que fa els estudiants de primària, només han tornat a classe els alumnes menors d’11 anys. El govern noruec ha demanat a les escoles que divideixin les classes per grups de no més de 15 estudiants i que els alumnes netegin diàriament les seves taules, que estaran a dos metres de distància les unes de les altres. Estudiants de secundària i universitaris no tenen data de retorn. Pel que fa a Dinamarca, el retorn a les aules es va materialitzar a mitjans d’abril, quan es va posar en marxa la tornada a l’escola dels menors de 12 anys. Els nens s’han dividit en grups més petits i s’han imposat mesures estrictes d’higiene, com la desinfecció de lavabos i poms de portes dos cops al dia.