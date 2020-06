El turisme arriba amb comptagotes, insuficient per als hotels i comerços de Barcelona

L'obertura de les fronteres de diumenge i l'arribada de cent vols aquest dilluns a l'aeroport del Prat, més de la meitat estatals, no han comportat un augment de l'activitat en els punts turístics de Barcelona. I tampoc han generat optimisme entre el sector hoteler. Algun turista sí que hi ha, però cal trobar-lo enmig d'unes Rambles i d'un Gòtic gairebé buits i per on encara circulen bàsicament treballadors locals, que qualsevol altre estiu estarien camuflats entre rius de turistes.

Alguns hotels han obert les seves portes durant els últims dies, però en el balanç total són uns 50 de 430, un petit percentatge de l'11,40%, segons informa el Gremi d'Hotels de Barcelona, que augura un estiu molt descafeïnat, amb ocupacions de vora el 30%. "Falta que comencin a arribar més vols, però un cop els tinguem encara faltarà la confiança", diu Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, que reclama poder estirar els ERTO per poder mantenir un personal ara sense feina per fer. Si no hi ha rebrot espera que "cap a la tardor" es pugui recuperar certa normalitat.

Entre els hotels tancats de Ciutat Vella, alguns, com el SERHS Rivoli, estan tapiats amb una fusta que tapa la porta de vidre contra possibles desperfectes. Fonts d'aquest hotel expliquen que no tenen previst obrir fins a començaments de juliol, data que serveix d'horitzó a comerciants i hotelers per a una millora de l'activitat, però no per a una recuperació que arribi a assemblar-se a un estiu normal. Tenen només 17 reserves per a tot l'estiu, sobre un total de 212 places en tres hotels diferents. I la xifra els fa plantejar-se posposar encara més la reobertura.

Els que estan oberts no són més optimistes. És el cas del Catalonia Plaza, a la plaça Espanya, que va funcionar com a hotel salut durant la pandèmia per positius amb covid-19. Ha reobert fa dies, però només té 17 habitacions ocupades i 15 treballadors –a gairebé un treballador per client–, sobre un total de 300 habitacions, on normalment treballarien prop de 200 persones. Altres hotels oberts, com el Silken Rambles o els del grup NH, no faciliten informacions d'ocupació i reserves.

651x366 Interior d'una habitació de l'Hotel Catalonia Plaza, a la plaça Espanya de Barcelona / CÈLIA ATSET Interior d'una habitació de l'Hotel Catalonia Plaza, a la plaça Espanya de Barcelona / CÈLIA ATSET

La Lidia i el seu marit, el Pierre, prenen un cafè al Zurich de la Rambla a mig matí. Són una de les poques parelles de turistes que ho fan. Van arribar diumenge procedents de França i els sembla "fantàstic" com han trobat Barcelona. "Molt tranquil", resumeixen, sense gaire ganes de parlar.

Al cor del Gòtic, els comerciants que depenen del turisme també estan lluny de veure la llum. El Liwani, propietari d'una botiga de souvenirs, assegura que tan aviat com pugui, si li donen la possibilitat de canviar de llicència, reformularà el seu negoci. De fet, el té obert només perquè espera l'arribada dels proveïdors amb material que ja tenia demanat i no espera reobrir a la venda fins al juliol. Té dos treballadors en ERTO i no veu que els pugui tornar a contractar aviat. "Tinc moltíssima mercaderia que he de vendre, però qui em comprarà ara tots aquests souvenirs?", es pregunta, preocupat per com mantindrà els seus dos fills.

Just al davant, la Karmelle treballa en una botiga de roba on reconeix que l'activitat està sota mínims, perquè depèn sobretot del turisme. Tots els productes estan rebaixats un 30% o un 40% i la venda de mascaretes tèxtils estampades, a cinc euros la unitat, funciona, però no prou per mantenir el negoci. "Dissabte sí que va venir una turista a la botiga, però va ser la primera que vaig veure", comenta.

Cases rurals, amb millor perspectiva

La situació hotelera, tan preocupant a Barcelona, no és gaire millor a les comarques gironines. Marina Figueras, responsable de comunicació de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, afirma que els hotels de la Costa Brava també preveuen ocupacions del 30%. "Si arribem al 50% serà gairebé un èxit", diu. "Tot just ahir es van obrir les fronteres i no s'ha notat ni tan sols a la Jonquera, imagina't a la costa. Hi ha qui té por i hi ha alguns francesos i holandesos que ni tan sols saben que hem obert fronteres". Espera que al juliol la situació millori i reconeix que la perspectiva a les cases rurals és molt més bona: esperen fins a un 80% o un 90% d'ocupació. Els apartaments turístics també tindran una temporada més bona que els hotels a Girona.