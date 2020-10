El risc de rebrot per covid-19 es dispara fins a 541, 75 punts més que ahir

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya continua augmentant a marxes forçades tot i les noves mesures per frenar la propagació del virus. La xifra s'ha enfilat aquest dimecres fins als 541,45 punts (74,96 punts més que ahir), una xifra sense precedents des de l’inici de la pandèmia (al març es va arribar als 454 punts). Així ho ha comunicat Salut, que avui ha registrat 3.982 casos nous de covid-19 confirmats amb PCR i test d'antígens, que fan que la xifra total de positius arribi als 183.144 casos. També s'ha informat de 31 noves morts, que sumen 13.701 defuncions en total. A més, hi ha 57 persones més hospitalitzades que ahir, amb un total de 1.442 persones ingressades actualment per covid-19, de les quals 243 són a l'UCI, 4 més que ahir.

Hospitals catalans comencen a ajornar operacions no greus per fer front a la segona onada de coronavirus

E l secretari de Salut, Marc Ramentol, ja apuntava ahir que les mesures encara no donaven indicadors per a l'optimisme, i els hospitals catalans ja preparen plans de xoc per fer front a aquesta segona onada davant del ritme de contagis, el risc de rebrot a l'alça i el ritme constant d'ingressos a les UCI. A més, Ramentol va mostrar preocupació per l'augment de casos a les residències. Unes 363 persones s'han contagiat les últimes dues setmanes, una xifra que representa menys de l'1% de la població que hi viu, però que posa en alerta les autoritats sanitàries després de la situació que es va viure a l'abril.

Salut, en alerta per l'augment de casos a les residències

"Que el 80% de les UCI estiguin plenes és una mala notícia i ens posa en alerta màxima". Aquesta és la fotografia del moment de la pandèmia a Catalunya que ha fet avui des del Parlament la consellera de Salut, Alba Vergés. Per la seva banda, el cap de malalties infecciones de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, ha assenyalat les reunions d'amics com el principal focus de l'augment del risc de rebrot, i creu que la ciutadania "ha de tenir clar que ha de fer un confinament voluntari". "S'ha de ser molt curós entre tots els ciutadans perquè l'epidèmia està creixent molt i tots tenim una responsabilitat. Si el toc de queda permet que la gent es quedi a casa i no faci festes, servirà. Si no, no. París i altres ciutats grans d'Europa l'estan aplicant, així que potser té algun efecte", ha apuntat en una entrevista a RAC1.