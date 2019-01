Lladres que arriben amb avió, roben en cases i tornen al seu país

El 2018 s’ha tancat amb un augment dels robatoris als domicilis. La situació s’ha accentuat en algunes zones, com a diversos municipis del Maresme i a la segona població amb la renda més alta d’Espanya, Matadepera (Vallès Occidental). L’onada de robatoris ha fet créixer la sensació d’inseguretat dels veïns, que han viscut un canvi d’any amb la mirada fixada en qui passa pels seus carrers i què fa. Els lladres fan assalts ràpids per endur-se joies i diners en efectiu, segons admeten els Mossos d’Esquadra. La dificultat de la policia per frenar-los s’explica per diversos motius. Un d’ells és que detenen persones que havien arribat aquí amb avió, havien intentat robar a una casa i ja tenien el bitllet per tornar al seu país. “Venen amb un bitllet low cost, actuen i l’endemà o al cap de dos dies marxen. Són molt àgils”, va descriure la cap de la regió policial metropolitana nord dels Mossos, la comissària Cristina Manresa, sobre els detinguts que porten a sobre un bitllet d’avió d’anada i tornada, normalment a països de l’Europa de l’Est. Fa unes setmanes, en una trobada amb els veïns de Matadepera, Manresa va exposar que aquest modus operandi fa que sigui més complicat detenir els lladres i encara més que entrin a presó, perquè “són joves i no tenen antecedents”. Però des dels Mossos diuen que aquest no és l’únic modus operandi dels grups que actuen a Matadepera i a altres punts, ja que no hi ha un perfil estàndard i tampoc tots es mouen amb avió. En altres casos, les bandes s’estableixen a Barcelona o a altres localitats de l’àrea metropolitana i es traslladen per robar.

En la mateixa trobada, el cap de l’àrea bàsica policial de Terrassa dels Mossos, l’inspector Rafael Tello, va recordar que fa un temps, sobretot el 2012, hi va haver robatoris amb violència als domicilis en què els lladres no només robaven a les cases, sinó que s’enfrontaven amb els propietaris. Tello va subratllar que en l’onada de robatoris actual els autors -que, a part d’acostumar a ser de països de l’Est, són especialistes- intenten que no hi hagi ningú quan entren als habitatges i eviten enfrontar-se amb els inquilins si se’ls troben: “En qüestió de minuts regiren el domicili i se’n van, havent agafat objectes de valor que troben a casa”. “Amb qui s’enfronten normalment és amb la policia quan han de fugir”, va afegir. Tello també va destacar que a la regió policial que dirigeix han augmentat un 16% els ingressos de persones a presó per robatoris a les cases.

A Matadepera alerten que els lladres marxen per les zones boscoses, segons explica a l’ARA Joan Torras, que fa d’enllaç dels veïns de Can Vinyers amb la resta de barris de la població. Als boscos han trobat objectes que s’havien robat dels habitatges. Els dos últims que s’han recollit al canal de Telegram que fan servir els veïns són una motxilla i una guardiola en forma de caixa forta. Per això l’Ajuntament ha demanat permís per netejar els torrents i les lleres, “on s’amaguen els lladres quan s’escapen”, remarca Torras. Els veïns de Matadepera també han detectat que els robatoris acostumen a passar a la tarda.

En el cas del Maresme, els veïns dels municipis de Sant Cebrià de Vallalta, Dosrius i Alella asseguren que el modus operandi de les bandes criminals és similar a les tres localitats. Com que les urbanitzacions són al costat dels boscos, els delinqüents aprofiten per vigilar els domicilis des de la massa frondosa, segons informa Alba Losada. Una vegada dins els habitatges, els lladres s’emporten béns petits i de valor, com joies i diners, que poden guardar a la motxilla o a les butxaques. Després fugen per la muntanya, on el seu rastre es perd fàcilment. A Alella, la manera d’actuar dels lladres ha passat a ser més intimidatòria els últims mesos, alerta el president de l’Associació de Veïns de la urbanització de Can Comulada, Javier Martínez. “Abans entraven a les cases buides. Ara això ha canviat. No els importa que hi hagi gent dins”, diu Martínez. Avisa que aquest atreviment és el que més angoixa els veïns ara mateix: “Ens preocupa que un dia alguns es trobin els lladres i la situació acabi malament, ho volem evitar”.

En tres mesos, la meitat de casos

Segons les dades de l’Ajuntament de Matadepera, el 53% dels robatoris que s’han produït el 2018 al municipi han passat els últims tres mesos de l’any. Entre el desembre i fins a principis de gener, la Policia Local i els Mossos han identificat 153 persones i 80 vehicles. Els agents també han frustrat quatre intents de robatoris i han detingut dues persones. Però els veïns pensen que els casos estan lluny d’acabar-se. “Portem desenes de robatoris i no s’ha enganxat ningú”, assegura Torras, que afegeix que amb el canvi d’any els casos continuen. L’actuació ràpida dels lladres, que dura “entre cinc i set minuts”, fa que les alarmes que tenen la majoria de les cases no serveixin. “Entre que donen l’avís i arriben els agents, han passat com a mínim 15 minuts”, lamenta.

Per això, alguns barris de Matadepera ja han demanat pressupostos -que tenen sobre la taula- a empreses de seguretat privada per saber quant els costaria tenir vigilància als seus carrers. Fins i tot alguns d’ells ja han calculat quant hauria de pagar cada casa. “Seria factible que en 15 dies ja hi hagués seguretat privada”, avança Torras. De fet, el consistori també vol impulsar la seguretat privada als equipaments de la població i aquest any preveu instal·lar 24 noves càmeres de vigilància, que se sumaran a les 34 ja existents. Segons Torras, els veïns troben a faltar agents de policia i reclamen “la màxima velocitat” en la instal·lació de les càmeres.

Mentre no arriben les millores, a Matadepera els xats de WhatsApp treuen fum: n’hi ha una quinzena per als diversos barris del municipi. En cadascun dels xats hi ha unes persones que fan d’enllaç al grup que aglutina tots els barris i que serveix per fer difusió -també pel canal de Telegram- dels robatoris i dels avisos de sospites dels veïns. De moment, no existeixen les patrulles veïnals, encara que alguns barris estan començant a organitzar-se per fer-ho a la tarda, quan es concentren els robatoris. Tot i això, en la trobada que van tenir amb els Mossos, la policia va desaconsellar que fessin patrulles, perquè poden ser contraproduents per a la investigació.