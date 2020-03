Els sanitaris denuncien que falta material

El material de protecció és bàsic perquè el personal sanitari pugui desenvolupar la seva feina en condicions segures i el que més preocupa ara tant a hospitals com a centres d’atenció primària (CAP) és que el personal, metges i infermeres especialment, puguin disposar de prou material de protecció per als pròxims dies, sobretot de mascaretes però també de guants i bates impermeables. Aquest és un problema generalitzat. A l’Hospital Moisès Broggi, per exemple, el comitè d’empresa ha demanat a la direcció de l’hospital més material de protecció i la direcció ho ha traslladat als representants institucionals. Al·leguen que el motiu és una falta d’aprovisionament extern i, mentre no arriba més material, els han recomanat reutilitzar les mascaretes d’ús personal durant tres setmanes, així com la seva utilització de manera alternativa a la recomanada. “Això no és efectiu. Estem en primera línia i ens hem d’assegurar que atenem en les condicions que toca perquè no ens contagiem, ja que si caiem també es col·lapsarà el sistema”, explica Christian Munné, president del comitè d’empresa de l’Hospital Moisès Broggi, que assegura que si la setmana que ve no arriba més material el comitè d’empresa i la direcció del centre faran una denúncia pública conjunta. En els últims dies s’ha fet una intensa campanya entre els professionals per conscienciar de la importància de les mesures de protecció per evitar el contagi de professionals sanitaris pel coronavirus.

“Estem preocupats pel subministrament de material de protecció del personal sanitari i esperem que les autoritats facin un esforç per aconseguir el material on sigui”, reconeix també el cap del servei d’epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla. Els hospitals consultats expliquen que encara no falten provisions però alerten que l’estoc no durarà gaires dies si no es reposa aviat. “I això comportaria molts problemes perquè deixaria els professionals sanitaris en una situació encara més vulnerable i és el que menys necessitem ara”, alerta Trilla.

A l’Hospital de Sant Pau també estan amoïnats, ja que reconeixen que el consum de mascaretes ha augmentat molt i l’estoc amb què compten és baix. “No dic que no tinguem el necessari per protegir els sanitaris i els pacients, però en tenim per a pocs dies si no entren nous proveïdors”, reconeix el cap del servei de malalties infeccioses, Joaquín López-Contreras, que recorda que “molts fabricants ja van començar l’epidèma sota mínims” i que si no en fabriquen a tota velocitat no tenen la seguretat de poder cobrir l’augment de la demanda dels pròxims dies.

Els centres d’atenció primària es troben en una situació semblant. Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar (Camfic), reconeixia aquesta setmana que “ja hi ha centres d’atenció primària on falten mascaretes” i demanava “que metges i infermeres puguin disposar de material de protecció adequat”.

Salut comprarà sis milions de mascaretes

Davant d’aquesta situació, des de l’inici de la pandèmia s’ha ordenat una compra centralitzada per a tots els hospitals que formen part de la xarxa de salut pública, segons ha confirmat el departament de Salut, que assegura que ja està fent les gestions per comprar material en grans volums. Fonts del departament han explicat que es compraran en els pròxims dies sis milions de mascaretes quirúrgiques i 400.000 mascaretes FFP2 i FFP3. D’aquesta manera es vol regular la compra de material per garantir un aprovisionament igualitari per a tots els centres. “Els hospitals no tenim ara la llibertat que teníem per poder comprar”, admeten des d’un hospital concertat. També el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, demanava aquesta setmana “més material i recursos”, i per a això “es necessita injecció de diners”.

Donació de material

A les farmàcies fa setmanes que s’han esgotat les mascaretes d’ús ciutadà malgrat que les autoritats sanitàries ja van explicar que no eren necessàries per a la ciutadania. No són 100% efectives per evitar contagiar-se -i podrien comprometre altres mesures més efectives com el rentat de mans-, només per evitar contagiar els altres si ja estàs malalt. L’OMS només recomana l’ús de mascaretes a la gent que té símptomes i als seus cuidadors, sobretot al personal mèdic, i recorda que el seu ús innecessari suposa malbaratar un recurs molt necessari allà on més cal.

Davant aquesta manca de subministrament global, l’associació de comerciants xinesos de la demarcació de Barcelona va lliurar ahir a l’Ajuntament de Badalona una important quantitat de material de protecció procedent dels seus magatzems perquè sigui destinat als equipaments sanitaris de la ciutat. Es tracta de mascaretes, bates hospitalàries i gel hidroalcohòlic antisèptic per a les mans que serviran per protegir els professionals sanitaris.