La sanitat pública i la privada treballaran conjuntament per combatre el coronavirus

Arran de l'augment progressiu de casos de Covid-19, i després de la crida que s'havia fet des d'alguns estaments mèdics, la sanitat privada i la pública han acordat "treballar conjuntament" per combatre la crisi sanitària causada pel nou coronavirus. Des de fa poques hores s'ha establert un "canal de comunicació directa" entre el sector públic i el privat que ha de permetre resoldre les necessitats d'uns i altres "amb la màxima agilitat".

Així ho ha confirmat a l'ARA Lluís Monset, director general de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), la patronal del sector privat. "El plantejament no és fer un sol comandament sinó que el sector públic i el privat es parlin per veure si uns i altres tenen necessitats i donar la solució que calgui per tractar els pacients allà on sigui millor", ha explicat Monset, que assegura que si no s'havia fet fins ara és perquè tampoc "hi havia hagut necessitat" i "tothom anava fent la seva". "Ara ja hi ha problemes seriosos en segons quins centres, siguin públics o privats, i hem d'articular la millor resposta i ho farem conjuntament", ha avançat.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat aquest dissabte en una entrevista a RAC1 que els hospitals públics i privats ja estan treballant coordinadament per donar solució a les necessitats que sorgeixin.

"Ens coordinarem uns i altres per donar el millor servei a la població", ha afegit Monset, que sosté que "no es mirarà si un pacient té mútua o pòlissa perquè no es tracta d'una qüestió econòmica". Així com la sanitat pública podrà utilitzar recursos de la sanitat privada, com llits d'hospitalització i d'UCI, si els necessita, "el sector privat també podrà usar aquests recursos per als seus pacients", ha dit Monset, que ha explicat que aquest sistema de coordinació s'ha posat en marxa en les últimes hores. Això ha de permetre, per exemple, trobar com més de pressa millor "un llit d'UCI o un intensivista que pugui fer una guàrdia". "Hem d'anar tots a l'una. Es posa a disposició del ciutadà tot el sistema sanitari públic i privat", ha argumentat.

L'ACES ja va oferir aquesta setmana al departament de Salut la possibilitat d’utilitzar els llits hospitalaris dels centres privats i els seus serveis de proves diagnòstiques, en el cas que siguin necessaris, per controlar l’epidèmia. I alguns metges, com el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, i el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, també van fer una crida a la col·laboració público-privada per combatre aquesta crisi sanitària i descongestionar els hospitals i l'atenció primària. Trilla, per exemple, no descarta que, si hi ha molta pressió, els centres privats assumeixin una part de la feina que la pública haurà de deixar de fer.

La privada ja ingressa casos de Covid-19

Des de l'esclat de l'epidèmia la sanitat privada ja ha treballat seguint els mateixos protocols d'actuació que marca l'Agència de Salut Pública de Catalunya. "Ens arriba gent a urgències espantada i han arribat casos sospitosos i, depenent del cas, actuem d'acord amb Salut, que ens diu si s'ha de quedar o traslladar o fer aïllament domiciliari", indiquen fonts del sector, que expliquen que ja s'han registrat ingressos de casos confirmats amb Covid-19.

Pel que fa a les proves de detecció del coronavirus, expliquen que la xarxa sanitària privada no en fa. "Si s'han de recollir mostres, aquestes s'envien als laboratoris de referència de la xarxa pública", asseguren les mateixes fonts.