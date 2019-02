El fals segrest d’un menor que portava 20.000 euros en joies

“Els investigadors estan segurs que el menor és víctima d’un segrest per un enfrontament entre màfies sèrbies”. És l’avís que van rebre a l’àrea central d’investigació de persones dels Mossos d’Esquadra. El pare d’un noi de 13 anys havia denunciat a Perpinyà que el seu fill havia sortit de casa per llençar la brossa i que al cap d’una estona el germà del menor havia rebut una nota al WhatsApp amb una veu distorsionada en castellà: deia que havien segrestat el noi i demanaven cinc milions d’euros per alliberar-lo.

La Gendarmeria francesa va donar credibilitat al missatge perquè la família del menor forma un clan serbi que, entre altres fets delinqüencials, va intentar comprar un ronyó a un indigent per a un fill malalt, un cas pel qual van ser condemnats [vegeu més informació en la notícia relacionada]. El pare va presentar la denúncia el 20 de gener i la mare -que és en un centre penitenciari català en règim obert- ho va fer dos dies més tard. Segons ha pogut saber l’ARA, una setmana després els Mossos van trobar el noi a Tarragona quan intentava vendre unes joies valorades en uns 20.000 euros, però ja feia dies que sospitaven que no estava segrestat.

D’entrada, la Gendarmeria veia versemblant l’opció del segrest perquè pensava que la família del menor hauria pogut estar implicada en una estafa de milers d’euros, motiu pel qual es reclamava una quantitat elevada de diners. Com que l’últim posicionament del mòbil del noi era a la frontera entre França i Espanya, es va activar la comissaria interpolicial -que inclou els Mossos-. A partir d’aquí es va muntar un dispositiu policial per intentar tenir localitzat el menor amb la idea que estava segrestat. Però quan la policia francesa va detectar que s’havia traslladat tot sol des de Perpinyà fins a la frontera amb taxi i que havia pagat amb un bitllet de 500 euros, la hipòtesi del segrest va perdre força.

Del taxi al tren

Els Mossos es van encarregar de resseguir el recorregut del menor a Catalunya i van comprovar que a la frontera havia agafat un tren fins a Figueres. En aquesta ciutat, on sospiten que va dormir, li van perdre la pista, tot i que aleshores mantenien activa la recerca per saber on es trobava amb la teoria que es tractava d’un fals segrest. Com que s’havien avisat totes les unitats, les alarmes de seguida es van encendre quan el 28 de gener una botiga de compravenda d’or de Tarragona va alertar que un menor volia vendre unes joies d’un valor de milers d’euros -els establiments estan obligats a avisar en operacions d’alt valor-. La patrulla que s’hi va desplaçar va certificar que era el noi que buscaven.

Els Mossos el van lliurar a la part de la seva família que viu a Tarragona, però no li van poder obrir diligències per simulació d’un delicte perquè amb 13 anys és inimputable. Els agents van esbrinar que el noi s’havia inventat el segrest -ell mateix havia gravat la nota de veu i l’havia distorsionat amb una apli del mòbil- per estar més a prop de la mare i altres persones que coneix a la zona. També volia vendre les joies, que se sospita que havia agafat de casa, per finançar la fugida. La seva idea, però, va provocar que desenes d’agents l’estiguessin buscant durant dies.